Белый флаг над «Зеленой зоной»: посольский квартал в Кабуле опустел

Посольский квартал Кабула полностью контролируется бойцами Талибана*. Фото: Александр КОЦ

«Зеленая зона» - самый безопасный район в Афганистане. Здесь располагаются дипмиссии западных государств, правительственные здания, президентский дворец… Квартал обнесен высоченными заборами, витиеватыми блокпостами с мощными шлагбаумами. Еще вчера здесь все бурлило – тысячи афганцев, трудившихся в посольствах стран НАТО, обивали пороги в надежде покинуть страну. На словах талибы*, конечно, декларируют всеобщую амнистию, но кто его знает, что им ударит в голову, когда никто не сможет защитить этих людей.

Фото: Александр КОЦ

Сегодня здесь совсем пусто. Огромная очередь лишь к офису банка – финансовые учреждения наконец начали открываться. Но чтобы не обрушить хилую экономику с замороженными счетами, установлен лимит на снятие наличных – до 200 долларов в неделю.

Боевик Талибана* у одного из блок-постов "Зеленой зоны". Фото: Александр КОЦ

Афганцы стоят в очереди на снятие денег с банковских счетов, новые власти установили лимит: не более 200 долларов в неделю. Фото: Александр КОЦ

Тормозим у главного въезда в «Зеленую зону». В окошко стучит одинокая женщина в парандже. В ее руках – заламинированные документы, видимо, свидетельствующие о том, что она работала на одну из западных дипмиссий. А значит, имеет право на эвакуацию. Я лишь развожу руками. В 50-ти метрах – совместный пост. Рядом с американским Хамви и французским броневиком стоят двое дорожных полицейских и с десяток талибов. Стражи порядка вернулись к службе, лишь отпоров от своих шевронов республиканский флаг Афганистана. Теперь над «Зеленой зоной» реет белый флаг Талибана.

Эта женщина не теряет надежды покинуть страну, в её руках - документы о работе на одну из иностранных дипмиссий. Фото: Александр КОЦ

Полицейские отпороли шевроны прежней власти и продолжают следить за порядком. Фото: Александр КОЦ

Боевики на правах хозяев ведут нас по бетонному коридору безопасности – метров 10 в ширину, и 5 – в высоту. Посольство Саудовской Аравии, Франции, за ним – правительственные здания и президентский дворец. Когда-то этот коридор был целью их террористических атак. Сегодня они уверяют, что охраняют западные дипмиссии в ожидании возвращения дипломатов.

В квартал дипломатов ведет бетонный коридор. Фото: Александр КОЦ

- Мы готовы обеспечивать им безопасность и продолжать сотрудничество во всех сферах, - уверяет меня бородач возле французского посольства. – Наше руководство говорит, что иностранным дипломатам ничего не угрожает в нашей стране. Надо, чтобы они брали пример с российского посольства, с русских, которые остались и продолжают нормально работать.

Талибы* уверены, что совсем скоро дипломаты сюда вернутся. Фото: Александр КОЦ

На проходной британского посольства читается картина бегства. На стойке – контейнеры с ключами, некоторые валяются на полу. Перед входом – открытые ячейки, в которые, видимо, сдавали мобильные телефоны. На полу валяются бейджи-пропуски с именами и фамилиями афганцев, работавших на британцев.

Боевики Талибана*: "Берите пример с русских дипломатов, они продолжают работать!". Фото: Александр КОЦ

- Мы их не преследуем, садовники до сих пор приходят, чтобы делать свою работу, нам начальство сказало не трогать никого из них, - уверяет меня боевик Талибана.

Фото: Александр КОЦ

- А если начальство скажет, что они - коллаборанты и заслуживают наказания, - спросил я.

Талиб равнодушно пожал плечами, похлопав рукой по автомату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившие в бойне в аэропорту Кабула: «Американцы стреляли прямо в нас, не разбирая»

Не то, чтобы в Кабуле Америка открыла сама себя, явив миру что-то неожиданное. О циничности ее внешней политики и готовности ради своих интересов идти по чужим костям и так известно. Но уход США из Афганистана войдет в историю. Не успела осесть пыль от теракта 26 августа в столичном аэропорту, в результате которого погибли 13 американских морпехов и полторы сотни безоружных гражданских, как Кабул сотряс новый взрыв (подробности)