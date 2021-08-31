Анекдоты: На соревнованиях по плаванию электрик Иванов замкнул тройку лидеров

- Ну все… Я - наркоман…
- С чего это вдруг?
- С бабками у подъезда не поздоровался.
Если вы пошли в лес за грибами без компаса и заблудились, не впадайте в панику. Дождитесь глубокой осени - все птицы полетят на юг.
Когда я ругаюсь со своей женой, то мы, как группа на концерте, начинаем с нового материала, а заканчиваем лучшими хитами…
- Подсудимый, почему вы три раза подряд ограбили один и тот же магазин?
- Дело в том, что в первый раз я взял там платье для жены, но вы же знаете женские капризы, потом два раза приходил его менять.
Новости Всемирной торговой организации. Узбекские производители самсы добились в Международном суде переименования компании Sаmsung.
- Девушка, а сколько вам лет?
- Не важно.
- Ну двадцать с чем?
- Двадцать с пятнадцатью.
На кухне газовая плита с электроподжигом, чайник электрический, есть микроволновка, спички вообще не нужны.
Поэтому я один раз в полгода зажигаю одну спичку, чтобы не потерять навык.
Настоящая экономия - это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков.
- Мы с мужем не ходим в рестораны: мой после пятой рюмки превращается в форменное животное.
- Так он же у тебя не пьет.
- Я пью.
Представьте удивление археологов через сотни лет, когда они откопают скелет с двумя силиконовыми шарами.
На соревнованиях по плаванию электрик Иванов замкнул тройку лидеров.
Одним Бог дает крылья, другим - пендаля. И вроде бы все летят, но какие разные ощущения и перспективы!..
Один раз в неделю просто будь собой! В остальные шесть - просто восстанавливай репутацию!
Основополагающий принцип многих жен: «Конечно, дорогой, у тебя должна быть своя точка зрения... И сейчас я тебе ее напомню!»
Как и ожидалось, снова никаких мер поддержки для социальной группы «Молодые, не умеющие ни фига делать одинокие мужчины до сорока лет, сидящие на шее у родителей».
Сколько можно это терпеть?