Анекдоты: На соревнованиях по плаванию электрик Иванов замкнул тройку лидеров

- Ну все… Я - наркоман…

- С чего это вдруг?

- С бабками у подъезда не поздоровался.

***

Если вы пошли в лес за грибами без компаса и заблудились, не впадайте в панику. Дождитесь глубокой осени - все птицы полетят на юг.

***

Когда я ругаюсь со своей женой, то мы, как группа на концерте, начинаем с нового материала, а заканчиваем лучшими хитами…

***

- Подсудимый, почему вы три раза подряд ограбили один и тот же магазин?

- Дело в том, что в первый раз я взял там платье для жены, но вы же знаете женские капризы, потом два раза приходил его менять.

***

Новости Всемирной торговой организации. Узбекские производители самсы добились в Международном суде переименования компании Sаmsung.

***

- Девушка, а сколько вам лет?

- Не важно.

- Ну двадцать с чем?

- Двадцать с пятнадцатью.

***

На кухне газовая плита с электроподжигом, чайник электрический, есть микроволновка, спички вообще не нужны.

Поэтому я один раз в полгода зажигаю одну спичку, чтобы не потерять навык.

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Настоящая экономия - это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков.

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- Мы с мужем не ходим в рестораны: мой после пятой рюмки превращается в форменное животное.

- Так он же у тебя не пьет.

- Я пью.

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Представьте удивление археологов через сотни лет, когда они откопают скелет с двумя силиконовыми шарами.

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На соревнованиях по плаванию электрик Иванов замкнул тройку лидеров.

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Одним Бог дает крылья, другим - пендаля. И вроде бы все летят, но какие разные ощущения и перспективы!..

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Один раз в неделю просто будь собой! В остальные шесть - просто восстанавливай репутацию!

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Основополагающий принцип многих жен: «Конечно, дорогой, у тебя должна быть своя точка зрения... И сейчас я тебе ее напомню!»

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Как и ожидалось, снова никаких мер поддержки для социальной группы «Молодые, не умеющие ни фига делать одинокие мужчины до сорока лет, сидящие на шее у родителей».

Сколько можно это терпеть?