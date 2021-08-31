Австралия отказывается от достижения нулевого уровня количества зараженных COVID-19

В Австралии вакцинируются медленно и неохотно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что подход, применявшийся все это время и предполагавший достижение нулевого уровня количества зараженных COVID-19, «более не является продуктивным».

До этого на Зеленом континенте придерживались строжайшей политики ограничений и блокировок, призванных остановить любую, даже самую небольшую вспышку коронавируса.

Теперь политика резко меняется, и правительство снимет большинство действующих ограничений.

Любые другие рестрикции будут вводиться только, когда больничные койки заполнятся настолько, что врачи не смогут справляться с наплывом пациентов.

В Австралии вакцинируются медленно и неохотно: пока лишь немногим более 27% населения полностью вакцинировано; чуть меньше половины жителей страны получили, как минимум, одну дозу.

Сегодня почти половина территории Австралии изолирована от остального мира уже много недель: правительство борется с растущим числом заболевших COVID-19.

В прошлые выходные там было зарегистрировано более 1200 новых случаев нового коронавируса.