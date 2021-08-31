Китаец продал за минуту 5000 золотых слитков

Каждый вечер блогер садится перед камерой мобильного телефона и рассказывает о бьюти-средствах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бьюти-блогер из Китая Ли Цзяци в этом году вошел в список самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time.

На родине этого 29-летнего парня называют «королем продаж китайских товаров».

Его прямые эфиры в социальных сетях, где он тестирует косметические новинки, ждут сотни тысяч зрителей. На аккаунты Ли Цзяци подписаны несколько миллионов человек.

Каждый вечер блогер садится перед камерой мобильного телефона и рассказывает о бьюти-средствах. За его трансляциями следят не только китайские модники, но и производители косметики «made in China». Они платят парню большие деньги, потому что благодаря его рекламе продажи взлетают вверх. Однажды Ли Цзяци за 5 минут продал 15 тысяч тюбиков губной помады. А если посчитать все сделки, совершенные с его участием, то только губная помада принесла производителям $142 миллиона.

- В мире принято считать, что самая лучшая косметика производится во Франции и Америке, - говорит Ли. – Спорить не буду, но скажу, что в моей родной стране тоже есть высококлассные бренды, и я рассказываю именно об этом. Я уверен, что китайская косметика тоже может дорого стоить. Она ничуть не уступает европейской.

Закончив среднюю школу, Ли Цзяци устроился на работу продавцом-консультантом в магазин косметики. В отличие от своих коллег, которые тестировали продукцию на коже руки и показывали результат клиентам, он не боялся показывать все на себе. Поначалу на парня тыкали пальцами - мол, не девушка, а красится - но он не обращал ни на кого внимания. Покупатели, чувствуя его искренность и заинтересованность, стали обращаться за помощью только к нему.

А потом работой юного китайца заинтересовался стриминговый сервис Taobao Live. Он предложил Ли вести прямые эфиры и разыгрывать промокоды на скидки. Тот согласился и привлек на платформу тысячи пользователей. В 2019 году на Taobao Live побывали 35 млн. человек только для того, чтобы просмотреть бьюти-рекомендации китайского косметического гуру.

Ли Цзяци рекламирует не только косметику. В этом году он продал 5 тысяч золотых слитков, сделав это за одну минуту и заработав в качестве процентов с продаж несколько миллионов долларов.