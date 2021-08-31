Поднять зарплаты учителям до 75 тысяч рублей

Фото: пресс-служба "Новые люди"

29 августа, в преддверии Дня знаний лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и главный редактор издательского дома «Первое сентября», руководитель партийного комитета по образованию Артём Соловейчик обсудили с учителями Иркутской области проблемы российской школы.

ОТ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ

Местные власти признают: скоро учить детей будет некому. В Иркутске три с половиной тысячи педагогов, а нужно вдвое больше. Недовольные зарплатами учителя уезжают в другие регионы. Молодых кадров не хватает. Большинство преподавателей старше 50 лет. В педагогические вузы никто не хочет поступать. Такая ситуация — почти в каждом российском регионе.

Фото: пресс-служба "Новые люди"

Проблемы обсудили в районе посёлка Листвянка, под открытым небом. На встречу приехали учителя и директора школ из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского.

«Видно, что учителей в школах не хватает. И через несколько лет будет большой кризис. Просто учителей в школах не будет, — отметил Алексей Нечаев. - Понятно, почему учителя не идут в школу: низкая зарплата, и люди сейчас работают на двух и более ставках. Это очень большая нагрузка. Наша партия предлагает ввести единую базовую учительскую ставку в размере 75 000 рублей».

УХОД ОТ СТАНДАРТИЗАЦИИ

«Материальная сторона играет важную роль. Если мы не беспокоимся о том, на что покупать продукты и одежду, то и настрой на работу будет только позитивным. А ещё важно, чтобы у нас была свобода творчества и выбора», — отметила участница встречи, учитель одной из ангарских школ Ирина Деева.

«Новые люди» предлагают усилить роль школьных советов. Чтобы родители решали, что будут есть их дети, на что тратить бюджет школы, выбирали дополнительные иностранные языки и факультативы. Партия выступает за разнообразие учебных методик вместо всеобщей стандартизации.

Фото: пресс-служба "Новые люди"

Партия также выступает за упразднение Рособрнадзора, чтобы избавить школу от лишних отчётов и не превращать учителей в чиновников.

«В конце 90-х в стране было 1,8 млн учителей. Сейчас чуть больше миллиона. А ведь учеников-то не убавляется. Более того, сейчас растёт рождаемость. Не хватает 2 млн мест для школьников. Если ничего не менять, нас ждёт катастрофа в школьном образовании!» — убеждён Артём Соловейчик.