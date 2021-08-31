Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 15 000 рублей военным: Кто и когда получит деньги

Президент распорядился в сентябре поддержать военнослужащих деньгами. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
31 августа Владимир Путин подписал два указа: «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих», и второй о выплате «лицам, проходящим службу в некоторых федеральный госорганах». Каждому, кому причитаются деньги, дадут по 15 тысяч рублей. Рассказываем главное о выплате:
- Военнослужащие, проходящие службу по контракту;
- Курсанты военных вузов, не заключившие контракт о прохождении военной службы;
- Прокуроры (за исключением военных);
- Следователи СК (за исключением военных);
- Полицейские;
- Работники тюрем;
- Пожарные;
- Таможенники;
- Росгвардейцы;
- Руководство федеральной фельдъегерской службы.
В сентябре 2021 года. Если по какой-то причине деньги не придут в начале осени, «выплата может быть произведена позднее».
В указе уточняется, что выплаты произведут на основании «приказов командиров (руководителей) частей и госорганов. То есть, списки получателей выплат будут составляться на месте собственной администрацией.
В указе отдельно прописано, что «исполнительные документы, решения судов и других органов и должностных лиц» не распространяются на эти 15 тысяч рублей. Забрать их нельзя.
Эта разовая выплата на 15 тысяч рублей не планировалась властями раньше. Первый раз о ней Путин упомянул 22 августа 2021 на встрече с представителями партии Единая Россия. Субсидия должна будет компенсировать высокую инфляцию 2021 года.
- У нас предполагалась индексация (зарплат военнослужащих - Ред) под прогнозируемую инфляцию 4%. Но фактическая инфляция оказалась 6,5%. Запланированной раньше индексации сейчас недостаточно, - заявил президент. Тогда же он анонсировал субсидию 10 тысяч рублей для пенсионеров. Указ о ее начислении уже вышел.
Позже, на съезде Единой России, Путин пояснил, почему выплата всем военным одинаковая и она никак не зависит от выслуги или звания.
- Нужно поддержать прежде всего тех, у кого низкие доходы. Старшие офицеры поймут. Военная организация – это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Выплата всем одинаковая - равны должны быть как в бане, - пошутил президент.
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