Остров везения

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Какую роль, с Вашей точки зрения, играет ВЭФ для регионов дальнего Востока и, в частности, Сахалинской области? Каким проектам на Сахалине и Курилах вы рассчитываете дать старт на площадке Восточного экономического форума?

- ВЭФ это ярмарка крупных инвестиционных проектов, нацеленных на развитие Дальнего Востока и всей России. Кроме того, важно отметить, что воплощение этих проектов должно менять жизнь людей на Дальнем Востоке к лучшему.

Начну с экологии. Рассчитываем заключить соглашение о строительстве на Сахалине завода по производству водорода. Напомню, что буквально пару десятилетий назад именно на Сахалине начали производить сжиженный природный газ. Как говорят специалисты, технологии очень похожи, и на Сахалине есть специалисты, готовые работать на новом производстве. Кроме того, мы ближе всех к рынкам сбыта — рядом Япония и Корея.

Водород на Сахалине будут производить из природного газа. Но пока основной его объем используется для сжижения. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Из чего планируете получать водород?

- Из природного газа. Есть принципиальная договоренность с Газпромом о выделении нашему проекту 200 млн. кубометров газа. Это позволит другому участнику проекта — Росатому, совместно с французской компанией Air Liquide, произвести 30 тыс. тонн водорода в 2024 году. Это будет первый в России завод по промышленному производству водорода, который будет продаваться на рынке. Кроме того, у нас уже есть проекты по использованию водорода на Самом Сахалине: подписываем соглашение с Росатомом и РЖД о создании водородного поезда. Наша железнодорожная ветка не связана с материком, инфраструктура довольно свежая, поэтому мы подходим для того, чтобы запустить поезда на водородном генераторе, который будет вырабатывать электрический ток. И никакие провода уже будут не нужны.

- Не напугали ли мы аудиторию, употребляя в одном предложении слова «водород» и «атом»?

- Никакой связи с атомной энергетикой. Не надо этого бояться.

Так что продолжу с проектами. В связи с тем, что часть газа на Сахалине будет использоваться на производстве водорода, мы будем замещать его возобновляемыми источниками энергии. Поэтому подписываем два соглашения о строительстве нескольких полей с электрическими генераторами на ветровой энергии. С их помощью планируем в ближайшее время заместить около 15% электрогенерации, цель на будущее — 28%. Здесь уместно напомнить о Сахалинском углеродном эксперименте, в рамках которого в регионе будет произведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, а также планов по снижению выбросов. В дальнейшем, если предприятия будут снижать объемы выбросов быстрее, чем запланировано, у них будут возникать специальные единицы выполнения квоты, которые они будут вправе либо продать другой компании, либо использовать в будущих периодах. Пока это коснется лишь крупных эмитентов парниковых газов, но ведь это применимо и для других предприятий. К примеру, в системе ЖКХ можно достичь экономии выбросов, если перевести котельные с угля на природный газ — трубный или сжиженный. Мы планируем завершить этот процесс к 2025 году. Благодаря решению о социальной газификации, принятому президентом в масштабах всей страны, нам удалось выйти на опережающие темпы.

Еще один большой экологический проект реализует восточная горнорудная компания: в этом году запускается 23-километровый конвейер, который будет перемещать уголь от разреза в порт. Конвейер будет закрытым, следовательно не будет пыли. Во-вторых, конвейер будет работать на электротяге, следовательно не будет выбросов СО2

В этом году запускается 23-километровый конвейер, который будет перемещать уголь от разреза в порт. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Складывается ощущение, что скоро можно будет организовывать промышленные туры...

- У нас уже сегодня есть промышленный туризм. К нам ездят смотреть, как выращивают и выпускают мальков лосося, как потом рыба возвращается на заводы, чтобы дать жизнь следующему поколению…

Курильские острова имеют большие туристические перспективы. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- А что, кстати, про туризм в целом, здесь какие перспективы просматриваются?

- У нас есть горнолыжный курорт «Горный воздух», это делает Южно-Сахалинск курортным городом. Отличает нас то, что в центре города расположены прекрасные сопки, на которых оборудовано 35 километров горнолыжных трасс. Поставлена задача выйти на 65 километров. Это позволит нам догнать по этому показателю основные горнолыжные курорты России. Планируем решить эту задачу в течение 5 лет. Еще одна цель — сделать так, чтобы кататься можно было 150 дней в году. Для этого нужно заниматься оснеживанием, что мы и делаем. Есть проект «Лагуна Буссе», который предусматривает создание целого экологического парка в местах с девственной природой. Проект занял 4 место в конкурсе туристско-рекреационных кластеров. Мы планируем построить туда дорогу, подвести газ и электричество. Уже есть инвесторы, готовые вложить в этот проект средства.

Горнолыжный курорт «Горный воздух» делает Южно-Сахалинск курортным городом. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

Второе направление – Курильские острова. У нас появилось два новых судна - «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской». «Павел Леонов» на подходе, а «Адмирал Невельской» уже стал любимым способом перемещения между Сахалином и Курилами.

Курильские острова имеют большие туристические перспективы. Кстати говоря, как Южные, так и Северные. На Северных Курилах уже строятся гостиница, кемпинг. На Итурупе есть планы по строительству новой деревни.

Проект «Лагуна Буссе» предусматривает создание экологического парка в местах с девственной природой. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Правительство анонсировало появление «Курильского офшора». Какие преференции могут получить инвесторы, какие проекты там могут появиться в первую очередь?

- Пока нет законопроекта, говорить о конкретных льготах сложно. Однако можно предположить, что они будут касаться большинства налогов. Цель таких проектов одна — создать условия притока капитала, сделать так, чтобы капитал был защищен. Затем этот капитал будет создавать новые рабочие места и сделает регион более привлекательным для жизни и развития каждого человека. Что касается отраслей, то, с моей точки зрения, в первую очередь необходимо развивать транспортно-логистическое направление. И главный драйвер развития здесь — Северный морской путь. Его нужно превращать в постоянно действующий транспортный коридор.

Второй вид деятельности – глубокая переработка рыбной продукции. Необходимо добиться того, чтобы добавленная стоимость при переработке рыбы и морепродуктов создавалась — и оставалась - в нашей стране. Чтобы наши граждане работали на этих современных производственных линиях и получали бы достойную зарплату.

- Россия превращается в главную мировую рыбную фабрику. Страшный сон Китая…

- В Корее есть город Пусан. Значительная часть рыбы, которая вылавливалась в наших водах и отправлялась на экспорт, шла именно туда. Там она хранилась в холодильниках и отправлялась заказчикам, там бункеровались и ремонтировались наши суда. Это большой бизнес, который должен быть на Сахалине и на Курилах. Чтобы перенаправить сюда российскую рыбу, потребуется ориентировочно три года. Нужно 15 миллиардов, чтобы углубить порт, модернизировать гидросооружения, чтобы защитить бухту. Там же за эти три года можно сделать холодильники в том объеме, который требуется (места достаточно). Что касается глубокой переработки, то у нас уже есть инвестор, который готов немедленно построить крупнейший в мире завод по переработке рыбы с самым современным оборудованием. Важно отметить, что одно рабочее место в рыбной отрасли ведет к созданию до 10 других рабочих мест, которые работают на эту промышленность.

Одно рабочее место в рыбной отрасли ведет к созданию до 10 других рабочих мест, которые работают на эту промышленность. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Как здесь не вспомнить о проектах по соединению Сахалина с материком… В какой стадии эти проекты сейчас?

- Сделаны уже предпроектные исследования, есть оценки по стоимости. Ориентировочно этот проект может обойтись в сумму порядка 600 млрд. рублей. Сумма большая, но, к примеру, двухблочная АЭС стоит примерно тех же денег. В любом случае, это наша стратегическая задача, так как Сахалин активно развивается нуждается в этой транспортной артерии. В целом, объемы пассажирских и транспортных перевозок через Сахалин и Курилы постоянно растут. Работает Дальневосточная авиакомпания на базе нашей «Авроры». Количество маршрутов увеличилось вдвое, прилететь и улететь с Сахалина можно в любое время. В следующем году в Южно-Сахалинске заработает аэровокзал с пропускной способностью до 5 млн пассажиров в год. Еще через 3-4 года будет новая современная ВПП. Есть значительные программы развития Корсаковского и Поронайского портов.

- Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о запуске программы «Дальневосточный квартал». А вы сказали, что Сахалин и Курилы готовы стать пилотным регионом. Почему именно Сахалинская область? Что этот проект даст региону?

- Чтобы строить, требуется земля. Казалось бы, ее много. Но, когда начинаешь разбираться, выясняется, что участкам необходимо изменить вид использования. Или перевести из федеральной собственности в муниципальную. Это большая и небыстрая работа. Мы ее уже провели — выделили под жилищное строительство 370 земельных участков, там можно построить 6 млн. квадратных метров жилья. Ну а чтобы сделать стоимость жилья максимально низкой, применяются все возможные на Дальнем Востоке льготы и преференции для застройщиков, к примеру субсидирование создания инженерной инфраструктуры. Безусловно, при реализации такого проекта необходимо предусмотреть правила, которые не позволили бы создать зону для спекуляций. Потому что наверняка найдутся те, кто захочет скупить жилье подешевле, создать дефицит (от которого мы и хотим уйти) — и продать подороже.

Под жилищное строительство выделено 370 земельных участков, там можно построить 6 млн. квадратных метров жилья. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Задача для Сахалина – удержать население или с помощью нашего интервью привлечь еще людей?

- Давайте скажем честно. Человек закончил школу и,предположим, уезжает получать образование, в одном из ведущих вузов России. Задача — создать условия, при которых человеку будет интересно вернуться назад. Это во-первых. Во-вторых, у нас постоянно создаются новые рабочие места. Зачастую кадры для них необходимо готовить, для этого мы открываем специальные программы подготовки кадров под новые бизнесы, в том числе по стандартам WorldSkills, чтобы обучать, в первую очередь, местных жителей. И, конечно, к нам приезжают и будут приезжать специалисты из других регионов.

Два десятилетия назад на Сахалине начали производить сжиженный природный газ. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

- Вы часто встречаетесь с жителями городов и поселков. Как проходят эти встречи?

- Это очень важная часть моей работы, потому что на этих встречах я получаю колоссальный объем информации. Вообще, по настроению участников встречи сразу видно, как обстоят дела в населенном пункте. Где-то люди спокойно слушают, спокойно задают вопросы, а бывает и так что зал буквально наэлектризован. В этих случаях особенно важно выслушать людей, поговорить с ними так, чтобы они были уверены — их услышали, поняли и обязательно помогут. Как правило, в таких встречах принимает участие глава местной администрации. По тому, как люди воспринимают его присутствие, можно во многом сделать вывод об эффективности его работы. Или хотя бы о том, встречается ли он сам с земляками на регулярной основе или ждет, когда такую встречу организует губернатор. По итогам встреч с населением мы всегда проводим социологические измерения, следим за тем, чтобы запросы людей были удовлетворены.

Бывает, и жёсткие решения принимаются. Недавно я был в Углегорском районе в связи с тем, что с жителями была потеряна у местной власти прямая коммуникация. По итогу мэр принял решение об отставке. Или возьмём Невельск. Барельеф Юрия Гагарина был просто выброшен на берег. Я вмешался очень оперативно и поставил на свой контроль реставрацию барельефа, а мэру указал на недопустимость такого отношения к нашей памяти. Бывают моменты...