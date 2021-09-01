Компания «Финвижн Холдингс» инвестирует в российские проекты 10 млрд рублей

Подписание на ВЭФ-2018 соглашения между «Финвижн Холдингс» и Корпорацией развития Дальнего Востока об осуществлении деятельности в САР на о. Русский. Директор «Финвижн Холдингс» Юрий Гусев (справа) и генеральный директор КРДВ Аслан Канукоев

В августе 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на острове Русский (Приморский край) специальных зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. «Финвижн Холдингс», владельцем которой является Артем Аветисян, сразу перевела свою компанию в Россию и стала первым резидентом специального административного района (САР) на острове Русский. До принятия закона о деофшоризации зарубежных холдингов «Финвижн Холдингс» осуществляла свою деятельность на территории Кипра.

– «Финвижн Холдингс» таким образом поддержала развитие финансовой инфраструктуры ДФО. А привлекательные условия, как налоговые, так и организационные, переводят это в практическую плоскость удобства ведения бизнеса, – отмечает Артем Аветисян.

Сегодня компания инвестирует в проекты по развитию инфраструктуры, имеющей важное социально-экономическое значение. К примеру, «Финвижн Холдингс» планирует направить порядка 1 млрд рублей в строительство IT-парка в Приморском крае.

– Регистрируя свою компанию на острове Русский, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с поиском офиса для компании и юридического адреса, – рассказал директор компании Юрий Гусев. – Поэтому и задумались о строительстве IT-парка, который позволит существенно облегчить жизнь другим компаниям, заходящим на территорию острова.

Помимо обеспечения офисной и обслуживающей инфраструктурой резидентов САР о. Русский, создания условий для прохождения деофшоризации и возвращения капитала в Россию, IT-парк обеспечит необходимой инфраструктурой и технологические компании. На его площадке будут располагаться испытательные лаборатории, переговорные, коворкинг-зона, общественные пространства.

Большой интерес для «Финвижн Холдингс» сегодня представляют также перспективные проекты, имеющие экспортный потенциал.

– Российским компаниям сложно пробиваться на международные рынки. И сегодня это стало определенным вызовом для нас – помочь им в снятии таких барьеров. Для этих целей мы создаем опорные представительства компании «Финвижн Холдингс» за рубежом. Уже открыли офис в Дубае, осенью планируется открытие в Южной Корее, в дальнейшей перспективе – в Европе. Кроме этого, важно финансово поддержать такие проекты, и поэтому мы приняли решение инвестировать через МК «Финвижн» 10 млрд рублей в российские прорывные проекты, имеющие экспортный потенциал, – сказал Артем Аветисян.

Компания уже проинвестировала ряд проектов, среди которых российский производитель оборудования по выпуску металлических порошков для 3D-печати – ООО «Новые дисперсные материалы», получившая от «Финвижн Холдингс» 250 млн рублей в качестве инвестиций на развитие.

По словам Аветисяна, в планах компании в течение трех-пяти лет отобрать порядка 100 подобных проектов и инвестировать в развитие каждого от 50 до 200 млн рублей.

Сайт МК «Финвижн Холдингс»