Клуб лидеров решает локальные бизнес-проблемы на глобальном уровне

Экспедиция Клуба лидеров в Антарктиду. Телемост предпринимателей с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Клуб лидеров – это объединение успешных предпринимателей и руководителей крупных компаний из разных регионов России. Задача клуба – вырабатывать конкретные предложения для улучшения делового климата в стране. Многие из них легли в основу законов и постановлений правительства РФ в рамках Национальной предпринимательской инициативы.

Три месяца назад президентом Клуба лидеров был избран Алексей Иванченко. До прихода в объединение он занимал руководящие должности в «ВЭБ.РФ» и «Сбере», входил в члены Совета директоров ПАО «Ростелеком». В настоящее время является членом совета Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

– Алексей, чем для вас является клуб?

– Меня всегда привлекали нестандартные проекты и амбициозные задачи. У Клуба лидеров огромный потенциал. Основной его актив – это люди. Чем больше людей, чем больше мнений, тем сильнее организация. Поскольку мнение сообщества легче донести до федерального уровня. Предложения предпринимателей Клуба лидеров легли в основу множества законодательных актов, позволяющих локальные бизнес-проблемы решать системно на глобальном уровне. Цель объединения – не только повышение качества деловой среды, но и развитие бизнеса каждого члена клуба. Обмен уникальным опытом внутри клуба может помочь быстро найти пути решения бизнес-проблемы, на преодоление которой могли уйти годы.

Алексей Иванченко, президент Клуба лидеров.

– Какие задачи вы перед собой ставите?

– Сегодня в Клубе лидеров более 300 предпринимателей из 40 регионов России. В наших планах, чтобы наши представители были в каждом субъекте РФ. Чтобы у каждого бизнесмена была возможность обратиться в клуб со своей проблемой или предложением.

В этом нам помогают наши партнеры, с которыми мы заключаем соглашения о сотрудничестве. Совместно с Фондом Росконгресс будем проводить региональные и зарубежные мероприятия для предпринимателей, так как планируем расширять присутствие Клуба лидеров не только в российских регионах, но и за рубежом. Для этого месяц назад в Италии мы провели масштабное мероприятие «Российско-Европейский диалог», на котором открыли международный уровень взаимодействия с зарубежными партнерами. А с «Деловой средой» Сбербанка будем развивать предпринимательство через удобные сервисы для бизнеса и различные образовательные форматы, которые предоставляет платформа «Деловой среды». Проходя через эти программы, предприниматели смогут увеличить свою прибыль.

– В следующем году Клуб лидеров отмечает десятилетие с момента своего основания. Какие мероприятия планируются?

– Мы предполагаем формирование международных альянсов с бизнес-объединениями лидеров других стран для продвижения российской продукции на экспорт. В год десятилетия клуба пройдет ряд масштабных мероприятий, планируются поездки в Сингапур, Японию, Южную Корею. В наших планах сделать Клуб лидеров международным. Поэтому я призываю амбициозных предпринимателей, которые привыкли действовать, а не быть заложниками обстоятельств, вступать в наше сообщество, чтобы проявить свою активную позицию и сделать процесс ведения бизнеса в России легче и комфортнее.

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