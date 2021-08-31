Эксперты потребительского рынка: Почти половина купленных в интернете игрушек угрожают здоровью детей

Эксперты выявили серьезные, по их мнению, критические нарушения Фото: Shutterstock

Британская некоммерческая потребительская организация Which? (партнер российского Роскачества) закупили несколько десятков игрушек на крупнейших зарубежных маркетплейсах - AliExpress, Amazon, eBay и Wish. Тесты на безопасность по одному или нескольким параметрам не прошли 12 товаров. А в целом эксперты насчитали 50 нарушений, говорится на сайте Роскачества.

Данные, безусловно, пугающие. Но к опасным игрушкам эксперты причислили те, что часто маркированы знаком «для детей старше трех лет» или указанием, что играть ими можно только под присмотром взрослых. Таким образом производители страхуются от возможных исков: мол, мы предупредили, а то, что вы сами купили своему ребенку эту игрушку, не наша проблема.

Тем не менее, эксперты выявили серьезные, по их мнению, критические нарушения:

- длинные шнурки и проводки (ребенок может запутаться и удавиться);

- ломкие детали, о которые можно пораниться;

- мелкие детали, магнитики и батарейки, которые ребенок может проглотить. Из проглоченной батарейки может вытечь электролит, что повлечет за собой химический ожог. Проглоченный магнит может травмировать внутренние органы.

Топ опасных игрушек

- Наборы врача с мелкими деталями куплены на Aliexpress и Wish (продаются и в наших магазинах). При попытках взрослых поиграть с ним, сломались ножницы и блокнот врача, оставив острые края.

- Магнитный конструктор Infinitoо с Amazon (аналоги есть и в российских интернет-магазинах). Оказался слишком хрупким, магниты высыпались, а это может быть очень опасно: несколько мелких магнитов могут слипнуться и вызвать непроходимость кишечника.

- Игрушечный планшет с острыми деталями (куплен на Wish). Его стилус оказался слишком хрупким и легко сломался.

- Игрушечные собачки с eBay. Обычные мягкие игрушки, у которых отваливались ненадежно приклеенные нос и глаза.

- Мобиль для кроватки в виде гусеницы с Wish и погремушку с длинными лентами, которые могут стать причиной удушения. Подобные, кстати, продаются в любом детском магазине.

Как видите, такие товары можно купить везде, не только на импортных маркетплейсах. Поэтому всегда проверяйте игрушку, прежде чем дать ее ребенку.

Рекомендации Роскачества: как выбрать безопасный товар

- Изучите описание игрушки, в первую очередь ищите возрастную маркировку: многие несчастные случаи происходят, когда дети играют с предметами, предназначенными для более старшего возраста.

- Выбирайте известные бренды. Они дорожат репутацией и, как правило, стремятся соответствовать требованиям безопасности.

- Низкая цена – не повод радоваться. Если игрушка стоит дешевле аналогов, то она может оказаться некачественной.

- Сопроводительные документы обязательны. Подделки часто поставляются даже без упаковки и вкладыша с описанием условий эксплуатации и другой маркировки.

- В составе игрушки не должно быть мелких деталей, длинных лент, шнурков. Проверьте, насколько вещь прочна, а также надежно ли закреплены батарейки. Закрывающая батарейки крышка считается надежной, если для ее снятия нужно сделать два действия одновременно (например, нажать на крышку и вытолкнуть ее). А на детских товарах хорошим тоном считается, если крышку приходится снимать с помощью отвертки.

- Маркировка CE означает наличие европейского сертификата соответствия, подтверждающего безопасность товаров. К сожалению, и на поддельных товарах могут размещать этот знак. Если вы видите такую маркировку, но при этом упаковка отсутствует, нет инструкций, информации о производителе, а сама игрушка кажется очень хлипкой и стоит дешево, то лучше ее не покупать.

- Во время знакомства малыша с новинкой побудьте рядом и убедитесь, что игрушка не разваливается.

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