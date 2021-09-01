Фотовыставка «Бизнес в объективе» открылась на железнодорожных вокзалах двух столиц

Цель проекта - популяризация малого и среднего предпринимательства.

С 1 по 30 сентября на ж/д вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фотовыставка «Бизнес в объективе». Банк ПСБ проводит ее с 2014 года на различных площадках и третий год подряд на железнодорожных вокзалах двух столиц. Героями, как и в предыдущие годы, стали клиенты банка - представители малого и среднего бизнеса.

На Ленинградском вокзале в Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге - фото-истории 20 столичных бизнесменов. Участники выставки - индивидуальные предприниматели, которые создали бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают почти все стороны повседневной жизни – производство продуктов питания, мебели и одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое.

На Ленинградском вокзале в Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей.

- Ставший уже традиционным «Бизнес в объективе» является мотивационным проектом, так как его аудитория - это не только успешно открывшие свое дело бизнесмены, но и те, кто только размышляет о предпринимательстве и все еще сомневается в своих силах. Проект стал частью многих дискуссионных площадок, где обсуждается настоящее и будущее малого и среднего предпринимательства, а выход фотовыставки за пределы специализированных мероприятий и ее необычный формат позволяют в первую очередь привлечь внимание широкой аудитории как к значимой роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, так и к отдельным историям бизнес-успеха наших клиентов, - заявила Вера Подгузова, старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ.

Партнерами проекта являются объединение предпринимателей «ОПОРА России», Общественная палата РФ, Фонд развития промышленности, бизнес-школа «Сколково», национальная премия «Бизнес-Успех».

Напомним, за время действия проекта «Бизнес в объективе» в нем приняло участие более 700 предпринимателей, которые живут и работают во всех регионах России. Было проведено свыше 200 выставок по всей стране. Участие в проекте бесплатно и дает предпринимателям дополнительные возможности для привлечения клиентов.