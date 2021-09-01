Дальний Восток – направление возможностей

Мы разобрались, какие условия есть в дальневосточных регионах для продвижения талантов и какие возможности доступны для местных жителей.

Платформа возможностей

Для поддержки и развития талантов в России работает президентская платформа «Россия – страна возможностей». Она реализует 26 проектов, направленных на раскрытие человеческого потенциала и развитие меритократии – принципа, по которому руководящие посты занимают наиболее способные люди, независимо от их социального статуса и финансового положения.

Найти подходящий конкурс для себя может каждый, не важно, школьник вы, студент или уже состоявшийся профессионал. Жители Дальнего Востока могут принять участие во всех проектах, и для этого им не нужно никуда ехать. Отборочные этапы проходят онлайн и всегда бесплатны для всех желающих.

В отдаленных и труднодоступных регионах проходят и очные этапы конкурсов. Они всегда становятся большим событием и привлекают представителей крупных компаний и власти разных уровней. Для местных работодателей проекты становятся площадкой по отбору сильных кандидатов на вакансии. Обращают внимание на строчку в резюме, связанную с профессиональными конкурсами, и на федеральном уровне.

Таланты, которые видны издалека

Историй успеха, связанных с участием и победой в проектах платформы «Россия – страна возможностей», десятки тысяч. Сотни из них относятся к Дальнему Востоку. В списке последних ярких назначений только среди участников флагманского проекта платформы – конкурса «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» – десятки имен. Среди них, например, ректор ДВФУ Алексей Кошель, замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко, министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко, губернатор Амурской области Василий Орлов, мэр Якутска Евгений Григорьев и многие другие.

Максим Кильчевский, директор школы № 14 Владивостока

«После полуфинала конкурса «Учитель будущего» мне предложили возглавить одну из школ моего города. Так в 27 лет я стал директором школы. По итогам проекта образовалось сообщество педагогов, которые готовы меняться не только сами, но и менять мир вокруг себя. «Учитель будущего» позволил посмотреть на профессию педагога совсем с другой стороны», – рассказывает финалист конкурса директор школы № 14 Владивостока Максим Кильчевский.

Развитие регионов

Проекты способствуют не только поддержке талантливых людей, но и привлечению молодежного ресурса страны для решения локальных вопросов территорий. «Второй год подряд мы проводим специальную номинацию «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» в конкурсе «Моя страна – моя Россия», которая направлена на поддержку инициатив местных жителей по развитию своих регионов. Очный финал этим летом прошел во Владивостоке», – рассказывает генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»

А участники блог-тура «Россия – страна возможностей», который проводится проектом «ТопБЛОГ», рассказывают о красотах и необычных местах Камчатки и Магадана, специалисты в индустрии гостеприимства предлагают свежие идеи туристических проектов в рамках конкурса «Мастера гостеприимства», ИТ-специалисты разрабатывают технологические решения для местных компаний и органов власти на хакатонах «Цифрового прорыва».

То, что Россия – страна возможностей, доказывают в первую очередь сами участники проектов платформы.