Как отодвинуть мир от новой глобальной войны?

Эксперты также считают необходимым предусмотреть Цифровым кодексом жесткий запрет на использование интернета для разжигания «цветных революций», распространение фейковых новостей и произвольную остановку интернет-монополий США в предоставлении услуг другим странам (Австралия с этим уже столкнулась со стороны Фейсбука). Ну и, разумеется, требуется сохранение неприкосновенности личности

Соединенные Штаты не хотят войны с Россией и Китаем, но намерены сдерживать эти страны в ядерной сфере и киберпространстве, сообщил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая несколько дней назад на видеоконференции Пентагона по искусственному интеллекту. Заявление генерала прошло практически незамеченным как в США, так и на мировой арене. Штаты давно руководствуются наивной логикой, списывая свои просчеты на Россию и Китай. Вопрос лишь в том, как долго мировое сообщество готово мириться с таким ходом дел...

ПУТИ К СБЛИЖЕНИЮ ПОЗИЦИЙ

Кибербезопасность – ключевая тема недавней встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Президент России достаточно взвешенно оценил результаты переговоров.

«Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций, – сообщил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин. – Разговор был весьма конструктивен».

Больше того, если руководствоваться не эмоциями, а фактами, то картина получается неожиданная. Американские источники сообщают, что самое большое количество кибератак в мире осуществляется с территории… самих США. На втором месте антирейтинга – Канада. За ней следуют две латиноамериканские страны и Великобритания. А России в списке стран-лидеров, с территории которых осуществляется наибольшее количество кибератак, не значится.

Кроме того, власти США очень избирательно относятся к вопросам кибербезопасности.

«На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки: как говорят наши коллеги – из киберпространства России. Два таких запроса – в этому году. На все из них – и в прошлом году, и в этом – наши коллеги получили исчерпывающие ответы, – сообщил Владимир Путин. – В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года – 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать».

Президенты США и России договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности. Консультации, скорее всего, необходимо начать с разработки критериев: кто, в каком объеме и по поводу чего должен нести ответственность.

«Мы сталкиваемся с такими же угрозами, – отметил президент России. – В частности, атака на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. Мы видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединенные Штаты, официальные власти заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова».

КАК ДЛЯ «ДРУЗЕЙ», ТАК И ДЛЯ «ВРАГОВ»

В России тоже все чаще и обстоятельнее обсуждают проблемы кибербезопасности. Приведем лишь несколько мнений с Петербургского международного экономического форума, прошедшего в начале июня.

«Американцы выступают законодателями мод и навязывают свои правила игры всему миру, – сообщил на круглом столе «Комсомольской правды» ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Валерий Журавель. – Чем-то страна не устраивает Америку? Тут же выдвигают требования: «вы не имеете права подключаться к телекоммуникационным сетям, мы запрещаем вам использовать американские приложения», удаляют приложения, которые не в полной мере учитывают интересы безопасности Соединенных Штатов Америки. Даже облачные сервисы, где хранится контент, регулируют. И таких примеров много!»

О киберпреступниках говорят и в США. Однако их позиция позволяет решать лишь геополитические вопросы, так как во всех бедах по умолчанию обвиняются хакерские группы из России, а иногда и Китая, которые якобы работают в тесном контакте с властями этих стран.

Очевидно, что вопрос кибербезопасности требует четкой регламентации. Но важно помнить: несмотря на то, что США пытается якобы бороться с явлением, крупные американские интернет-гиганты давно и последовательно диктуют свои условия всему миру, тем самым тоже становясь источником киберугроз. Причем это касается как «врагов» США, так и заклятых «друзей».

«В той же Германии с 2018 года действует закон улучшения прав пользователей социальных сетей. Турция приняла в прошлом году закон о «приземлении» иностранных компаний. Во Франции разрабатывается сейчас такой закон, в Великобритании. Они требуют, чтобы социальные сети и крупные IT-корпорации жили и работали на территории этих стран по местным законам, – отметил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. – Никто не хочет проснуться в 2024 году и понять, что они не кормили свою информационную армию, поэтому кормят теперь чужую».

ВЕРОЛОМНОЕ НАНЕСЕНИЕ УДАРА ПЕРВЫМ

Соединенные Штаты в этой ситуации напоминают динозавра, который сам не догадывается, что живет прошлым. По итогам женевской встречи лидеров США и России пресс-секретарь Белого дома Псаки завила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары».

Как на это отреагировали в России?

«У нас это не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, – сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. – Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России».

Причем дипломат уточнила, что это будет не просто ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми».

Думаете, это «междусобойчик» России и Штатов? Как бы не так. Тема кибербезопасности волнует сейчас многие государства, бизнес и интернет-пользователей по всему миру. Когда речь идет о хакерских атаках, вымогательстве, уводе доступа к счетам и денег с карт, равнодушных не бывает.

«Нужен Цифровой кодекс по аналогии с Морским и Воздушным, где сформулированы ключевые правила жизни нашей отрасли, – предложил на ПМЭФ управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. – В Цифровом кодексе должно быть полное запрещение определенных видов данных. Например, нельзя ничего делать с данными о несовершеннолетних, не важно, как они были собраны. Нельзя трогать уязвимые категории населения: раковых больных, беременных женщин, одиноких матерей… Это тоже придется регулировать!»

Не пора ли Государственной Думе РФ приступить к разработке Цифрового кодекса? Возможно, привлекая к работе другие заинтересованные в решении проблемы страны… А иначе как продвинуть в будущие международные нормативные акты национальные интересы России? Обычно так и делается: кто раньше встал, того и тапки! Судя по всему, этот вопрос будет активно обсуждаться и на Восточном экономическом форуме, где соберутся в большинстве своем представители стран АТР.

Как видим, в мире назрела необходимость создания международного кодекса, который будет регламентировать глобальную сеть и позволит всему международному сообществу найти пути решения киберугроз. При этом США важно самим признать, что монополизм на мировом интернет-рынке – путь к хаосу. Мир изменился. Киберпространство стало неотъемлемой его частью. И если в реальной – офлайн-жизни – есть пусть и порой спорные, но все-таки работающие правила, то в области цифровых технологий их необходимо создать. Иначе мир снова будет топтаться на пороге большой войны…

Участники круглого стола о кибербезопасности, прошедшего в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», расположенной на полях Петербургского международного экономического форума (слева направо): ведущий Александр Зюзяев, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии «Лаборатории Касперского» Михаил Прибочий, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Валерий Журавель, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.