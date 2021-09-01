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Экономика1 сентября 2021 1:00

Как отодвинуть мир от новой глобальной войны?

Эксперты предлагают разработать международный Цифровой кодекс, который обуздает аппетиты США в киберпространстве
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Эксперты также считают необходимым предусмотреть Цифровым кодексом жесткий запрет на использование интернета для разжигания «цветных революций», распространение фейковых новостей и произвольную остановку интернет-монополий США в предоставлении услуг другим странам (Австралия с этим уже столкнулась со стороны Фейсбука). Ну и, разумеется, требуется сохранение неприкосновенности личности

Эксперты также считают необходимым предусмотреть Цифровым кодексом жесткий запрет на использование интернета для разжигания «цветных революций», распространение фейковых новостей и произвольную остановку интернет-монополий США в предоставлении услуг другим странам (Австралия с этим уже столкнулась со стороны Фейсбука). Ну и, разумеется, требуется сохранение неприкосновенности личности

Соединенные Штаты не хотят войны с Россией и Китаем, но намерены сдерживать эти страны в ядерной сфере и киберпространстве, сообщил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая несколько дней назад на видеоконференции Пентагона по искусственному интеллекту. Заявление генерала прошло практически незамеченным как в США, так и на мировой арене. Штаты давно руководствуются наивной логикой, списывая свои просчеты на Россию и Китай. Вопрос лишь в том, как долго мировое сообщество готово мириться с таким ходом дел...

ПУТИ К СБЛИЖЕНИЮ ПОЗИЦИЙ

Кибербезопасность – ключевая тема недавней встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Президент России достаточно взвешенно оценил результаты переговоров.

«Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций, – сообщил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин. – Разговор был весьма конструктивен».

Больше того, если руководствоваться не эмоциями, а фактами, то картина получается неожиданная. Американские источники сообщают, что самое большое количество кибератак в мире осуществляется с территории… самих США. На втором месте антирейтинга – Канада. За ней следуют две латиноамериканские страны и Великобритания. А России в списке стран-лидеров, с территории которых осуществляется наибольшее количество кибератак, не значится.

Кроме того, власти США очень избирательно относятся к вопросам кибербезопасности.

«На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки: как говорят наши коллеги – из киберпространства России. Два таких запроса – в этому году. На все из них – и в прошлом году, и в этом – наши коллеги получили исчерпывающие ответы, – сообщил Владимир Путин. – В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года – 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать».

Президенты США и России договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности. Консультации, скорее всего, необходимо начать с разработки критериев: кто, в каком объеме и по поводу чего должен нести ответственность.

«Мы сталкиваемся с такими же угрозами, – отметил президент России. – В частности, атака на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. Мы видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединенные Штаты, официальные власти заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова».

КАК ДЛЯ «ДРУЗЕЙ», ТАК И ДЛЯ «ВРАГОВ»

В России тоже все чаще и обстоятельнее обсуждают проблемы кибербезопасности. Приведем лишь несколько мнений с Петербургского международного экономического форума, прошедшего в начале июня.

«Американцы выступают законодателями мод и навязывают свои правила игры всему миру, – сообщил на круглом столе «Комсомольской правды» ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Валерий Журавель. – Чем-то страна не устраивает Америку? Тут же выдвигают требования: «вы не имеете права подключаться к телекоммуникационным сетям, мы запрещаем вам использовать американские приложения», удаляют приложения, которые не в полной мере учитывают интересы безопасности Соединенных Штатов Америки. Даже облачные сервисы, где хранится контент, регулируют. И таких примеров много!»

О киберпреступниках говорят и в США. Однако их позиция позволяет решать лишь геополитические вопросы, так как во всех бедах по умолчанию обвиняются хакерские группы из России, а иногда и Китая, которые якобы работают в тесном контакте с властями этих стран.

Очевидно, что вопрос кибербезопасности требует четкой регламентации. Но важно помнить: несмотря на то, что США пытается якобы бороться с явлением, крупные американские интернет-гиганты давно и последовательно диктуют свои условия всему миру, тем самым тоже становясь источником киберугроз. Причем это касается как «врагов» США, так и заклятых «друзей».

«В той же Германии с 2018 года действует закон улучшения прав пользователей социальных сетей. Турция приняла в прошлом году закон о «приземлении» иностранных компаний. Во Франции разрабатывается сейчас такой закон, в Великобритании. Они требуют, чтобы социальные сети и крупные IT-корпорации жили и работали на территории этих стран по местным законам, – отметил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. – Никто не хочет проснуться в 2024 году и понять, что они не кормили свою информационную армию, поэтому кормят теперь чужую».

ВЕРОЛОМНОЕ НАНЕСЕНИЕ УДАРА ПЕРВЫМ

Соединенные Штаты в этой ситуации напоминают динозавра, который сам не догадывается, что живет прошлым. По итогам женевской встречи лидеров США и России пресс-секретарь Белого дома Псаки завила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары».

Как на это отреагировали в России?

«У нас это не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, – сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. – Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России».

Причем дипломат уточнила, что это будет не просто ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми».

Думаете, это «междусобойчик» России и Штатов? Как бы не так. Тема кибербезопасности волнует сейчас многие государства, бизнес и интернет-пользователей по всему миру. Когда речь идет о хакерских атаках, вымогательстве, уводе доступа к счетам и денег с карт, равнодушных не бывает.

«Нужен Цифровой кодекс по аналогии с Морским и Воздушным, где сформулированы ключевые правила жизни нашей отрасли, – предложил на ПМЭФ управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. – В Цифровом кодексе должно быть полное запрещение определенных видов данных. Например, нельзя ничего делать с данными о несовершеннолетних, не важно, как они были собраны. Нельзя трогать уязвимые категории населения: раковых больных, беременных женщин, одиноких матерей… Это тоже придется регулировать!»

Не пора ли Государственной Думе РФ приступить к разработке Цифрового кодекса? Возможно, привлекая к работе другие заинтересованные в решении проблемы страны… А иначе как продвинуть в будущие международные нормативные акты национальные интересы России? Обычно так и делается: кто раньше встал, того и тапки! Судя по всему, этот вопрос будет активно обсуждаться и на Восточном экономическом форуме, где соберутся в большинстве своем представители стран АТР.

Как видим, в мире назрела необходимость создания международного кодекса, который будет регламентировать глобальную сеть и позволит всему международному сообществу найти пути решения киберугроз. При этом США важно самим признать, что монополизм на мировом интернет-рынке – путь к хаосу. Мир изменился. Киберпространство стало неотъемлемой его частью. И если в реальной – офлайн-жизни – есть пусть и порой спорные, но все-таки работающие правила, то в области цифровых технологий их необходимо создать. Иначе мир снова будет топтаться на пороге большой войны…

Участники круглого стола о кибербезопасности, прошедшего в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», расположенной на полях Петербургского международного экономического форума (слева направо): ведущий Александр Зюзяев, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтии «Лаборатории Касперского» Михаил Прибочий, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Валерий Журавель, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

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