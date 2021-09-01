Не хватает всем: почему нужно следить за уровнем йода

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«Топливо» для щитовидки

Йод неразрывно связан с «дирижером» нашего организма – щитовидной железой. Этот орган контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке и является звеном эндокринной системы, которая отвечает за производство гормонов.

Сложно назвать то, на что щитовидная железа не влияет: от ее здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка. Вся «магия» щитовидки возможна за счет гормонов Т3, Т4 и ТТГ.

Если вкратце, то Т3, или трийодтиронин, отвечает за регулирует скорость потребления тканями кислорода, ускоряет расщепление жиров и выведение холестерина с желчью, усиливает действие инсулина и гормона роста. Т4, или тироксин, схож с Т3 по функциям, но его активность в 3-4 раза меньше.

ТТГ, или тиреотропный гормон, регулирует деятельность щитовидной железы: стимулирует синтез Т3 и Т4 и их выделение в кровь.

Это далеко не все функции данных гормонов, но и перечисленного достаточно для того, чтобы оценить важность работы щитовидной железы. Йод для нее как бензин для автомобиля – без него не поедет.

Нехватка йода может проявляться повышенной усталостью, ухудшением когнитивных функций, замедлением реакции, раздражительностью, эмоциональностью, депрессивным состоянием, тремором рук, увеличением массы тела.

Кому в России хватает йода

Судя по данным НМИЦ эндокринологии, никому. По состоянию на начало 2018 года каждый житель России в среднем потреблял от 40 до 80 мкг йода в день. Это намного меньше нормы, установленной Всемирной организации здравоохранения, которая находится в диапазоне от 150 до 250 мкг.

Эту информацию подтверждала и Вероника Скворцова во время своей работы на посту министра здравоохранения РФ. По ее словам, йододефицит является проблемой всех без исключения регионов России.

Простейший способ устранить дефицит йода, по рекомендации ВОЗ – йодированная соль. НМИЦ эндокринологии не возражает – по данным исследовательского центра, медицинских противопоказаний для использования йодированной соли в питании не существует.

Тем не менее, это не означает, что нужно есть йод ложками. В высоких концентрациях йод токсичен, поэтому опасен и избыток. Он приводит к интоксикации, потере веса, поражениям дыхательных путей и кожи.

Беременным стоит особенно серьезно следить за уровнем йода – его избыток или дефицит могут привести к патологиям плода.

Как проверить уровень йода

В Лаборатории «Гемотест» можно проверить уровень йода как отдельным исследованием, так и в составе специального комплекса «Дефицит йода», где он объединен с клиническим анализом крови для получения более подробной картины здоровья.

Подробности, стоимость, правила подготовки к исследованиям и адреса отделений можно узнать на страницах исследований, предварительно выбрав свой город, или по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный по всей России).