Новые люди создают «Фронт капремонта»

Представитель партии «Новые люди», житель Академического района Москвы Юрий Дмитриев, объединяет собственников квартир, пострадавших от действий чиновников, в общественное движение «Фронт капремонта».

По его словам, это логичное продолжение работы движения против реновации. В 2017 году целые кварталы сталинской застройки пытались снести на ряду с «хрущевками» в рамках программы реновации. Тогда жителям Академического района удалось отстоять свою собственность. Хоть для этого и пришлось выйти на демонстрацию на проспект Сахарова. Во время этого противостояния жители притесняемых домов познакомились, отладили взаимодействие и решили вместе решать вопрос защиты имущества.

Москвичей сегодня объединяет квартирный вопрос: системная и серийная проблема капремонта.

Теперь перед жителями «сталинок» стоит проблема борьбы с «диверсантами». А как иначе назвать представителей ГБУ «Жилищник», которые, вроде бы, проводят работы по обслуживанию домов, а по факту их состояние ухудшается с каждым днем. Фонд капитального ремонта (ФКР) вроде бы делает капитальный ремонт, но при этом устойчивые конструкции планомерно заменяются на более слабые. В результате дом, который мог бы простоять еще сто лет, постепенно разрушается.

- Вместо созидания и восстановления капитальный ремонт направлен на разрушение наших «сталинок». Им наносится невосполнимый ущерб. И выглядит это, как беспредел в 90-х, когда расселять по-честному было долго и дорого, - говорит представитель партии «Новые люди» Юрий Дмитриев.

Он вспоминает, что в 2017 году застройщиками была выбрана тактика атаки. Теперь люди находятся в осадном положении. Поэтому он считает, что пришло время снова объединиться и дать отпор на новом этапе «необъявленной войны». Тем более, что нарушения закона при проведении работ однотипны, носят массовый и системный характер. Это подлоги и фальсификации, исправления «задним числом» согласованных смет, проведение фиктивных собраний собственников и подделка их подписей. Все эти проблемы касаются всей застройки середины прошлого века в Москве.

- Один в поле не воин. Когда идет противостояние москвичей с обслуживающими организациями, получается совершенно неравная борьба, в которой жители находятся в заранее проигрышном положении. Мы считаем, что люди важнее интересов «Жилищника» и ФКР, и будем привлекать внимание к этой проблеме на общегородском уровне, - описывает Юрий Дмитриев свои планы.

Он уверен, что большая проблема московских собственников в разобщенности. Только объединив силы, заручившись помощью профессионалов, можно сформулировать законодательные инициативы, ликвидирующие «юридические ловушки», в которые попадают жители таких домов.

- Это решение требует системного подхода и непосредственного участия старших по дому, подъезду, председателей ТСЖ, активистов. Всех москвичей, которые оказались в долгосрочной осаде. С которыми «Жилищник» и ФКР ведут тихую войну, - говорит Юрий Дмитриев.