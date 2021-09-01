Обратная сторона цифровизации

Сегодня мы не можем позволить себе изобрести ремень безопасности через 60 лет после изобретения автомобиля. Современные технологии и в том числе искусственный интеллект могут стать причиной более глобальных катастроф, и изучение, предотвращение, управление данными рисками – задача на ближайшее будущее не только страховщиков, но и каждого, кого волнует будущее.

Диджитализация окружающего нас мира уже стала привычным процессом, масштаб которого мы еще не можем до конца осознать. Да, в пандемию цифровизация многих сервисов стала намного более осязаемой. Теперь мы можем заказать на дом практически все что угодно, достаточно лишь зайти в нужное приложение. А искусственный интеллект, используя собранные про нас данные, рекомендует нам определенные покупки и услуги. Удобно, не правда ли?

Но не стоит забывать, что и данные, и сам искусственный интеллект – это прежде всего инструмент, который можно использовать как на пользу, так и во вред. Именно поэтому уже сейчас страховое сообщество всерьез занимается анализом возможных рисков от повсеместной цифровизации и созданием продуктов, способных компенсировать потенциальный ущерб.

Инновациям нужна безопасность

Фактически именно профессионалы риск-менеджмента и страховые специалисты должны сформировать повестку, связанную с безопасным и устойчивым развитием технологий искусственного интеллекта. Потому что очевидно, что остановить этот процесс уже нельзя. Да это и не нужно – ведь он несет в себе и много полезного. Но нужно создать в России такую среду, в которой это происходило бы контролируемо и безопасно, – насколько это возможно, разумеется.

Создание вредоносных программ через нейросети, кибератаки на информационную инфраструктуру предприятий, корпораций и госорганов, похищение личных данных у частных лиц, фейковые новости, наносящие прямой и имиджевый вред бизнесу, – все это лишь основные угрозы, которые несет в себе стремительное развитие ИИ. Стоит ли говорить, что переход большого количество компаний на удаленку лишь еще сильнее развязал руки мошенникам, поскольку еще больше ценных данных стало проходить через сеть.

Не будем забывать и о диджитализации медицинского сектора. Как быть с рисками там, где ценой может быть человеческая жизнь? Нельзя допустить, чтобы опасения, связанные с кибервмешательством, стали тормозом для внедрения инноваций в медицине.

Новый подход к страхованию IT

Еще одной стороной медали является то, что компании IT-сектора все больше задумываются о страховании своей ответственности в случае кибератаки – какой бы она ни была. В первую очередь речь идет о предприятиях, использующих технологии искусственного интеллекта и самих разработчиков подобных программ. От страховых компаний в этом смысле требуется создать адекватные продукты, которые бы учитывали все нюансы цифровых угроз.

Ответить на этот вызов способны не все. Ведь для этого нужны компетенции не только в своем направлении, но еще и в диджитал-отрасли. Руководство страховой компании ЭНЕРГОГАРАНТ это понимает и активно инвестирует средства в разработки резидентов города высоких технологий Иннополис, связанных с информационной безопасностью. Оно выделяет для себя две основные задачи. Первая – обезопасить собственную сетевую инфраструктуру и данные своих клиентов. И вторая – предложить бизнесу решения в сфере страхования цифровых продуктов. В ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» считают это единственно правильным вектором развития в эпоху развития искусственного интеллекта, который позволит ей оставаться одним из лидеров в своей отрасли.