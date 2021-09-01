Узнать о ковиде за 5 минут

Чувствительность и специфичность тестов сопоставимы с ПЦР-анализом, что подтверждено исследованиями в отечественных клинических центрах.

С начала пандемии коронавируса прошло уже почти полтора года, однако борьба с этим заболеванием все еще остается главным приоритетом для всей системы здравоохранения страны. Да, всеобщая вакцинация постепенно улучшает статистику заболеваемости, но это отнюдь не снижает важности быстрого выявления COVID-19. Потому что для всех очевидно, что при столь высокой скорости распространения коронавируса сдержать его можно лишь благодаря своевременному тестированию.

Но что значит «быстрое выявление» болезни? В масштабе страны это означает, что даже в условиях свободного перемещения людей есть возможность проводить быстрые тесты, которые практически сразу покажут – болен человек или нет. И что крайне важно – будут работать и на ранних стадиях течения COVID-19.

Подобные экспресс-тесты появились на российском рынке в прошлом году. Сперва определяющие антитела к коронавирусу, а затем и антиген. А первой компанией, зарегистрировавшей такой продукт, стала компания «Авивир» – крупный поставщик диагностических систем и медицинского оборудования. В частности, именно благодаря ей в России стали доступны экспресс-тесты, позволяющие всего за 5 минут и без дополнительного оборудования определять как само наличие вируса в организме, так и его штаммы – с вероятностью более 97%. А недавно возможности тестирования вышли за пределы лабораторий – появился тест, который можно делать в домашних условиях для определения антигена вируса в слюне. Продукт под названием SARS-CoV-2 Rapid Antigen SALIVA также зарегистрировала компания «Авивир».

Всего в ее портфеле насчитывается больше 15 видов экспресс-тестов – на антиген, антитела, а также RBD, которые сейчас актуальны особенно, так как именно они позволяют оценить эффективность уже проведенной вакцинации. Так что можно мониторить не только динамику заболеваемости, но и эффективность прививочных кампаний, что сейчас является приоритетной задачей.

Но, конечно, важно, чтобы использовать эти инновации можно было не только в крупных городах с развитой медицинской инфраструктурой. Коронавирус сегодня фиксируют как в густонаселенных мегаполисах, так и в регионах с малой плотностью населения. А в некоторые вообще трудно транспортировать медицинское оборудование. Например, в Чукотский автономный округ, который тем не менее сейчас является одним из лучших регионов России по сдерживанию пандемии. Как это стало возможно? Большую роль сыграла оснащенность местных медицинских учреждений экспресс-системами, позволяющими быстро выявлять наличие у пациентов коронавируса. Они показали такую эффективность, что руководство региона уже планирует реализовать с компанией «Авивир» крупный проект – построить современный инфекционный корпус, оснащенный лучшим диагностическим оборудованием. Что позволит еще эффективнее противостоять COVID-19.

Это доказывает, что возможность быстро обследовать пациентов на наличие коронавируса – ключевое преимущество в борьбе с пандемией. Ведь если диагноз подтвердится, то человек получит помощь уже на ранней стадии течения болезни. И что не менее важно – не заразит множество других людей, с которыми мог бы контактировать.