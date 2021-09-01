Анна Цивилева: Теперь есть вся необходимая основа для мощного рывка вперед

Анна Цивилева, Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп».

ГЛАВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – СТРАНЫ АТР

– Анна Евгеньевна, оцените вклад ВЭФ в будущее востока России.

– Значение форума для развития Дальнего Востока очень велико. Это площадка для стратегического диалога со странами АТЭС, что привлекает инвестиции и инновации в регион, развивает промышленную и социальную инфраструктуры.

– Руководство компании «Колмар» традиционно принимает участие в ВЭФ. Какие задачи ставите на нынешний форум?

– Запланирован ряд деловых встреч с партнерами, участие в сессиях по вопросам увеличения объемов геологоразведки, развития транспортной инфраструктуры, преференций для угледобывающих компаний, работающих на Дальнем Востоке. Обсудим дальнейшее развитие социальной политики с компаниями-партнерами.

Вклад Восточного экономического форума, безусловно, огромен в расширение российско-китайских отношений. Для нашей компании это очень важно. Мы развиваем три крупных инвестиционных проекта по добыче, переработке и транспортировке угля на Дальнем Востоке, где главными потребителями выступают крупнейшие металлургические компании из стран АТР.

– Как отразилась пандемия на деятельности предприятия и развитии инвестпроектов?

– Несмотря на пандемию коронавируса, мы остались сплоченной командой и ни на один день не остановили работу предприятия. Благодаря ответственности, профессионализму и преданности делу в 2020 году состоялись судьбоносные для компании события – запуск крупнейших в России шахты и фабрики ГОК «Инаглинский», угольного терминала «ВТУ». В связи с пандемией сроки ввода в эксплуатацию еще одной шахты –

«Восточная Денисовская» пришлось сдвинуть, но 9 апреля, к 18-летию компании «Колмар», эта шахта была торжественно запущена. Теперь у нас есть вся необходимая производственная основа для мощного рывка вперед, для существенного роста добычи и переработки угля в 2021 году.

На горно-обогатительных комплексах «Колмара» работают современные механизированные очистные комплексы "Famur""

+86% К ПРОШЛОМУ ГОДУ

– Какие стоят задачи у компании на текущий год?

– «Колмар» в 2021 году планирует добыть 12,1 млн т угля, в том числе по ГОК «Денисовский» – 5,9 млн т и ГОК «Инаглинский» – 6,2 млн т. Увеличение к уровню прошлого года составит +5,6 млн т, или +86%, и связано с запуском новых шахт – «Инаглинская» и «Восточная Денисовская».

Угледобывающая компания «Колмар» активно участвует в социально-экономическом развитии Нерюнгринского района, прилагает свои средства и силы, направленные на переоснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием и техникой.

– Основные производственные активы «Колмар» находятся в Якутии. Насколько сложно компании развиваться в условиях большого количества пожаров?

– Природные пожары, которые наносят значительный урон якутской природе, до Нерюнгринского района не дошли. Производство не останавливалось. Но мы не смогли быть безучастны к судьбе жителей, чьи дома были повреждены или полностью уничтожены стихией. Со стороны компании мы выделили софинансирование на счет Центра по работе с волонтерами республики в рамках пожертвования на тушение лесных пожаров.

Также мы взяли на себя ответственность по приобретению домов-комплектов или стройматериалов для передачи или возведения домов и бытовых построек в тех районах, где произошли наиболее сильные разрушения от стихии. Сотрудники «Колмара» также предложили свою помощь – был организован пункт по сбору вещей и бытовой техники для погорельцев, которые мы направили в волонтерский центр.