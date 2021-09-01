«АРНИКА» создает Агробиоэкономический кластер на Дальнем Востоке

Руководство компании знакомит вице-премьера Алексея Гордеева и губернатора Приморья Олега Кожемяко с ходом реализации инвестиционного проекта в 2019 г.

На Дальнем Востоке запущены два высокотехнологичных наукоемких производства биологически ценных кормовых компонентов.

Об этом рассказала Людмила Текутьева, генеральный директор Научно-производственной группы компаний (НПГК) «АРНИКА». Речь идет об инвестиционном проекте мирового уровня по производству кормовых добавок, ветеринарных препаратов и продуктов на их основе общей мощностью более 20 000 тонн в год, который компания реализует в Приморском крае, в ТОР «Надеждинская».

– НПГК «АРНИКА» – первый в России отечественный производитель, который готов работать на перспективу с предоставлением российскому животноводству широкого ассортимента эссенциальных кормовых компонентов, – отметила Людмила Текутьева.

Высокотехнологичные производства в Приморье

«АРНИКА» – дальневосточная научно-производственная группа компаний. За 28 лет работы она стала одним из российских лидеров в сфере поставок кормового и пищевого сырья, добавок, оборудования для кормовой и различных отраслей пищевой промышленности. За это время налажено сотрудничество с ведущими производителями из Китая, Южной Кореи и других стран Азии.

В 2016 году «АРНИКА» объявила о намерении начать реализацию нового проекта в Приморском крае. ТОР «Надеждинская» стала платформой для реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичных производств «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез». Приступив к строительству в 2018 году, «АРНИКА» уже в декабре 2020 г. ввела в эксплуатацию первое высокотехнологичное производство «Кормбиосинтез», которое специализируется на выпуске кормовых витаминов защищенных «смарт» форм аминокислот, входящих в состав кормовой продукции. Препараты востребованы в различных регионах страны. Высокотехнологичное производство «Фармасинтез», на котором планируется производить пробиотические комплексы (синбиотики) и ветеринарные препараты, было введено в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

– Мы используем новые технологии для российского рынка, по которым работают крупнейшие мировые компании, а также внедряем собственные технологические решения и разработки. При этом затраты на газ и электричество благодаря преференциям, предоставляемым правительством РФ резидентам ТОСЭР, в частности ТОР «Надеждинская», несоизмеримо ниже, чем в Европе, США или Китае, где расположены наши основные конкуренты, – подчеркнула Людмила Текутьева.

Также генеральный директор НПГК «АРНИКА» отметила, что аналогов этого проекта в России нет.

– Мы приняли решение спроектировать целый комплекс технологических линий внутри производств «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез», тем самым обеспечить выпуск достаточно большой ассортиментной линейки кормовых добавок, и будем наращивать его в дальнейшем, – добавила она.

Продукция на экспорт

Планы у компании грандиозные – удовлетворение потребностей российского рынка в ближайшие годы и выход на целевые рынки экспорта стран АТР.

В рамках этой стратегии ВТП «Кормбиосинтез» в марте 2021 года осуществил первые отгрузки промышленных партий кормовых витаминов крупным российским агрохолдингам.

Технологические линии предприятия «Кормбиосинтез» представляют собой отдельные мощные высокотехнологичные производства кормовых витаминов: А 1000, А 500, Д3 500, АД3 1000/200, Е50%, В2 80%, В121%, В12 0,1%, Н 2%, В4 – холина хлорида 50–70% и специальных защищенных продуктов для КРС – «смарт» лизин, «смарт» валин, «смарт» метионин, «смарт» холин, «нитросмарт», минеральных добавок – цинк 1%, йод 1% и селен 1%. На предприятии внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП, а также проведена добровольная сертификация по стандартам экологии и безопасности производства ISO. Качество продукции протестировано и подтверждено не только крупнейшими игроками российского рынка, но и зарубежными производителями кормовых премиксов. Также вся импортозамещающая продукция зарегистрирована в едином реестре кормовых добавок Россельхознадзора.

Инвестиционный проект НПГК «АРНИКА» по производству ценных кормовых компонентов, не имеющий аналогов в России (2021 г.)

– Дальний Восток – это огромный трансграничный рынок. За счет долгой и успешной истории сотрудничества с иностранными партнерами, а также наличия собственной научно-технологической и исследовательской базы мирового уровня – научного R&D центра «Агробиоэкономика» (Research & Development Center) к нашему бизнесу сформировано доверие со стороны глобальных международных партнеров. До конца 2021 года мы планируем получить международный сертификат на производство FAMI-QS и начать экспортные отгрузки. Первые образцы витаминов уже направлены в Японию и Южную Корею и получили положительные результаты тестирования в этих странах, – сообщила Людмила Текутьева.

Агробиоэкономический кластер

На ВЭФ-2018 НПГК «АРНИКА» был дан старт реализации нового мегапроекта «Создание Агробиоэкономического кластера» в ТОР «Надеждинская», в рамках которого президентом НПГК «АРНИКА» А. Н. Генераловым было подписано Соглашение с Минвостокразвития РФ. «АРНИКА» планирует продолжить строительство высокотехнологичных предприятий полного цикла по глубокой и биотехнологической переработке кукурузы с элеваторным комплексом, получением крахмала, глютена, глюкозы (декстрозы) и биотехнологической продукции на их основе (субстанций аминокислот, витаминов микробиологического синтеза).

ВТП «Кормбиосинтез» – производство кормовых витаминов, защищенных аминокислот и продуктов на их основе«Фармасинтез» – высокотехнологичное производство кормовых пробиотиков (синбиотиков), белков и ветеринарных препаратов.

Инвестиционная программа предусматривает создание до 10 высокотехнологичных производств с общим бюджетом около 30 миллиардов рублей. 70% продукции компания планирует выпускать на российский рынок, 30% будут экспортированы в страны АТР – Китай, Южную Корею, Японию, Таиланд и Вьетнам. Партнерами Инвестпрограммы выступают Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ, Росагролизинг, ВЭБ, МСП Банк, Корпорация МСП и зарубежные соинвесторы.