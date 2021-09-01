Анекдоты: Знаете ли вы, что человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться

1 сентября... Кто-нибудь подскажет, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, где стены покрашены, линолеум уложен, и все это без родительского комитета. Очень нужна для дочки.
Хорошо воспитанный человек никогда не возьмет чужое без спроса, пока не убедится, что поблизости никого нет.
Голос жены из кухни:
- Ах ты, зараза!
Муж - коту:
- Как думаешь, увидела то, что ты лужу сделал или что я выпил?
Тех маркетологов, которые придумали 0,9 литра молока и 0,8 килограмма гречки, нужно не довозить до дома 2 километра и отключать воду, когда почти намылились…
Правду люди говорят про экологическую катастрофу. Сегодня, к примеру, пришел домой, открыл банку сардин, а там вся рыба дохлая и полно масла…
Мать - сыну:
- Каждая твоя выходка - это один седой волосок на моей голове!
Сын, посмотрев на свою седую бабушку:
- Я смотрю, мам, ты в молодости тоже круто зажигала...
К мужику заходит знакомый и видит, что тот сидит и со своей собакой в покер играет:
- Ну и умный у тебя пес!
- Нет! Дурак полный! Когда ему масть идет, он хвостом начинает вилять.
У китайского магната спросили:
- Как вам удается так качественно подделывать автомобили всемирно известных автогигантов?
- Очень просто, крадем чертежи, посылаем шпионов со скрытыми камерами, которые снимают весь процесс производства автомобиля на заводе, и повторяем до мельчайших деталей на нашем заводе.
- А русские автомобили тоже подделываете?
- Пытались. Не получилось. Наши китайские рабочие после второго стакана водки отключаются.
Конкурс на лучшего учителя года. Открытый урок русского языка. Сидит комиссия из министерства образования. Учительница волнуется. Тема урока суффикс -щик.
Учительница говорит начало слов, дети должны их закончить.
Учитель:
- Фрезеров...
Дети:
- ...щик.
Учитель:
- Манекен...
Дети:
- ...щик.
Учитель:
- Закрой...
Дети хором:
- РОТ!
Знаете ли вы, что человек проводит во сне 30% жизни.
Остальные 70% мечтает выспаться…