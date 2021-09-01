Анекдоты: Знаете ли вы, что человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться

1 сентября... Кто-нибудь подскажет, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, где стены покрашены, линолеум уложен, и все это без родительского комитета. Очень нужна для дочки.

***

Хорошо воспитанный человек никогда не возьмет чужое без спроса, пока не убедится, что поблизости никого нет.

***

Голос жены из кухни:

- Ах ты, зараза!

Муж - коту:

- Как думаешь, увидела то, что ты лужу сделал или что я выпил?

***

Тех маркетологов, которые придумали 0,9 литра молока и 0,8 килограмма гречки, нужно не довозить до дома 2 километра и отключать воду, когда почти намылились…

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Правду люди говорят про экологическую катастрофу. Сегодня, к примеру, пришел домой, открыл банку сардин, а там вся рыба дохлая и полно масла…

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Мать - сыну:

- Каждая твоя выходка - это один седой волосок на моей голове!

Сын, посмотрев на свою седую бабушку:

- Я смотрю, мам, ты в молодости тоже круто зажигала...

***

К мужику заходит знакомый и видит, что тот сидит и со своей собакой в покер играет:

- Ну и умный у тебя пес!

- Нет! Дурак полный! Когда ему масть идет, он хвостом начинает вилять.

***

У китайского магната спросили:

- Как вам удается так качественно подделывать автомобили всемирно известных автогигантов?

- Очень просто, крадем чертежи, посылаем шпионов со скрытыми камерами, которые снимают весь процесс производства автомобиля на заводе, и повторяем до мельчайших деталей на нашем заводе.

- А русские автомобили тоже подделываете?

- Пытались. Не получилось. Наши китайские рабочие после второго стакана водки отключаются.

***

Конкурс на лучшего учителя года. Открытый урок русского языка. Сидит комиссия из министерства образования. Учительница волнуется. Тема урока суффикс -щик.

Учительница говорит начало слов, дети должны их закончить.

Учитель:

- Фрезеров...

Дети:

- ...щик.

Учитель:

- Манекен...

Дети:

- ...щик.

Учитель:

- Закрой...

Дети хором:

- РОТ!

***

Знаете ли вы, что человек проводит во сне 30% жизни.

Остальные 70% мечтает выспаться…