Выборы 2021: Почему теледебаты кандидатов в депутаты не интересны зрителям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международном медиа-центре Россия-Сегодня прошел круглый стол на тему: «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании», организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ)

В круглом столе участвовали сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов и глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов и исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдгрин, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов и заместитель гендиректора АНО «Диалог» Владимир Табак, а также политтехнолог Алексей Швайгерт.

Вел круглый стол управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

О ЧЕМ СПОРИТЕ, ТОВАРИЩИ?

Глеб Кузнецов говорил о том, что культура дебатов у нас не достаточно развита.

- В обсуждаемых на теледебатах программах зритель и слушатель часто может просто не заметить каких-то серьезных, сущностных противоречий. Программы многих кандидатов просто дополняют или уточняют программы их конкурентов. У нас нет противоречий в политике и программных лозунгах, например, левых партий. Ну нельзя же всерьез воспринимать дискуссию на левом фланге между, скажем, представителями КПРФ и Коммунистами России. А отличительные детали мало кого волнуют всерьез.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В том числе и потому начавшиеся дебаты оказываются мало интересными большой телеаудитории. И, кстати, в них лучше всего в настоящий момент выглядят кандидаты от ЕР — им есть что реально предъявить и не надо декларировать, что как бы надо «все улучшить радикально». И нет смысла упрекать правящую партию в том, что пока «дебаты не удаются». Ведь люди, которые занимаются реальной политикой и участвую в дискуссиях постоянно и на разных уровнях сейчас дискутируют с людьми, которые ринулись в эту реку не достаточно подготовленными . И надо признать, что не проявляется культуры дебатирования. И это касается не только дебатов на региональном уровне, но и на более высоком.

ИСКУССТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

Владимир Табак говорил об отсутствии драматургии в нынешних дебатах.

Людям интересно, чтобы была драматургия. Когда конфликты возникают спонтанно — тогда миллионы просмотров набирают ролики при конфликтных ситуациях на дорогах. Гражданам любопытно смотреть на то, что «взрывает мозг» здесь и сейчас, ну а все иное вызывает меньшее доверие. В том числе, если иные конфликты выглядят искусственно - когда приходящие в студию натужно пытаются такой конфликт организовать.

Да, раньше люди ждали телеэфира и могли смотреть программу час или два. Но сейчас мышление скорее фрагментарное. И многие уже не настроены на восприятие высоких смыслов. Потребитель смотрит видео на ютубе и одновременно листает какие-то страницы в соцсетях. Вот и формат долгих дебатов для людей все менее интересен — многим интереснее формат на 20-30 секунд.

В начале 90-х политика была темой номер один. Политическая жизнь в головах людей занимала почти все их внимание. Сейчас же на самом деле среднестатистический пользователь мало интересуется политкой и внутренней и и внешней - много других тем. И политика отходит на второй план, и сами политики . Потому и интерес к личностям на экране гораздо меньше чем в дебатах 90-х. Да, спор двух людей трудно показать с точки зрения экшена. Вопрос в смысловой части. Что именно говорят кандидаты и как это резонирует — вызывает ли это интерес?

Пока дебаты скучны по форме и по содержанию.

КТО СДЕЛАЕТ ШОУ?

Алексей Крутов говорил о том, чем можно привлечь зрителя к дебатам.

- Прозвучало, что лишь 18 % телезрителей наблюдали дебаты в той или иной форме. Означают ли такие цифры, что данная форма - это архаика, не интересная массовому потребителю ни по форме, ни по содержанию? Нужен ли тут другой подход?

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

У меня более оптимистичный взгляд на дебаты. Надо четко позиционировать, что люди могут из них вынести. Нужны хорошие анонсы. Ведь ни один громкий бой или яркий матч не обходятся без хороших анонсов — ну так если там предварительно рассказывают о возможной тактике соперников, проводят «разогрев» , почему на политических дебатах не сделать также? И понятно, что раннее утро — не лучше время для того, чтобы смотреть на политические дискуссии

Самым печальным оказалось то, что в региональных дебатах не участвуют все претенденты, ну сидит там парочка кандидатов. И не видно ни у одной из сторон заявленных целей, ну зачем они вышли под камеры? Где объяснение того, как они хотят решать проблемы? Легко и просто Сурайкину - он строит социализм, и все, никаких отклонений. Но любой сравнительный материал интересует зрителя больше, чем гладкое изложение. Ему интересно понять — чем вы то отличаетесь от прочих?

Например, сегодня мы будем говорить про проблемы учителей или врачей, и сразу попадаем в очень узкий лаг. Как расширить, приподнять тему? Это одна из проблем, которую надо прорабатывать.

Давайте попробуем обратиться к лучшим специалистам по шоу, чтобы они предложили формат, который действительно окажется интересен для зрителей. Может, не стоит телевизионщиков загоняем в слишком жесткие рамки?

Не улучшает ситуации и то, что повторяются одни и те же лица и одни и те же лозунги.

КАКИЕ ДЕБАТЫ НАМ НУЖНЫ?

Марат Баширов не считает формат теледебатов архаичным и скучным.

- Не соглашусь с тем, что дебаты — это скучно. Но август на телевидении — это традиционно мертвый сезон. Люди или на дачах и на морях, или готовят детей к школе. В сентябре, чем ближе к выборам, тем выше интерес к дебатам. Эта форма, когда кандидаты сходятся лицом к лицу и прямо высказывают свою точку зрения — она вообще-то наиболее интересна. Тут же все сразу видно — как человек может спорить с оппонентом, насколько ясно он способен излагать свои мысли. Представьте что завтра ЦИК вместо развешивания билбордов просто проанонсирует дебаты, условно, Шойгу против Зюганова. Вот такие дебаты миллионы захотят посмотреть! Из того же, что мы пока видели — да, интересного мало. Но есть партии, которые к дебатам целенаправленно готовились. а есть те кто это вообще не тренировал никак.

И мы пока не видели настоящего состязания идей.