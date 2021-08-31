Порицаемый морализаторами и депутатами Моргенштерн возглавил рейтинг доверия среди молодежи

Рэпер Моргенштерн. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С утра до вечера политики, спортсмены всех мастей и другие любители рассказать про нравственность поливают рэпера Моргенштерна и требуют его отменить, запретить, осудить.

Хабиб Нурмагомедов, Александр Емельяненко, Дмитрий Носов, Вячеслав Дюков, Сергей Гаврилов и другие единым фронтом выступают против музыканта, обвиняя его в разложении молодежи, развращении и усилении деградации.

А в это время молодежь доверяет именно Моргенштерну. Согласно последнему опросу социологической службы холдинга Romir, именно рэпер возглавил рейтинг доверия.

Опрос проводили среди молодых людей 2000-2007 года рождения. Их просили ответить:«Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего».

Вот как выглядит список лидеров:

1. Моргенштерн

2. Егор Крид

3. Антон Птушкин

4. Анастасия Ивлеева

5. Константин Ивлев

6. Тимати

7. Артем Дзюба

8. Гарик Харламов

9. Дмитрий Борисов

10. Ида Галич

Пожалуй, самая наглядная иллюстрация того, как критика, запреты и нравоучения имеют обратный эффект: молодежь они только отталкивают, а артиста поднимают выше и выше. Доходы Моргенштерна в эпоху хайпа растут с безумной скоростью. В обновленный рейтинг Forbes он занял вторую после Хабиба Нурмагомедова строчку. И хотя заработал далеко не больше тех, кого обогнал (12 миллионов долларов за год), за счет сумасшедшего количества упоминаний в соцсети и СМИ выбрался на самую верхушку. В том числе и среди молодых людей.

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