Места силы Дальнего Востока

СИЛА ЗЕМЛИ

Эта гора расположена в 200 километрах от России на границе Китая с Северной Кореей. Ее высота 2750 метров, и она является самой высокой в регионе – ближайшие «великаны» только на Камчатке.

Китайцы называют ее Байтоушань, а корейцы – Пектусан, что в переводе на русский означает Белоголовая (Седая) гора. Пемзовые породы белого цвета, составляющие вершину, выделяют ее на фоне зеленых лесов и синего неба.

Байтоушань – действующий вулкан, толчки и выбросы лавы которого отмечались в 2003 году.

Сегодня Пектусан считается специалистами одним из самых опасных вулканов мира. В подтверждение тому – возможность варить яйца в бьющих из него ключах.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын регулярно посещает окрестности Небесного озера.

В феврале 946 года произошло так называемое извержение тысячелетия. Его сила оценивается в 42 мегатонны, а сопутствующего землетрясения – в 7 баллов. Столб пепла поднялся тогда на 25 километров над Пектусаном, обрушив на землю 123 кубических километра вещества, покрыв им огромную площадь. Частицы пепла Байтоушань находят даже во льдах Гренландии.

С того события прошла уже не одна сотня лет, но до сих пор в Хасанском районе Приморья можно обнаружить вулканическое стекло – пемзу тех времен. И, если верить древним шаманам, использовать ее как магический приворотный камень любви.

В результате взрыва Белоголовая гора лишилась верхушки, на месте которой в кратере образовалось потрясающее по красоте десятикилометровое Небесное озеро – Тяньчи, являющееся самым высокогорным и глубоким вулканическим озером в мире, за что занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Его красоту ярко выразил русский писатель Гарин-Михайловский, поднявшийся на вершину в 1898 году: «Картина, развернувшаяся пред нами, была поразительная, захватывающая, ошеломляющая. Там, внизу, на отвесной глубине сверкало зеленое, версты на две, озеро. Как самый лучший изумруд, сверкало это зеленое прозрачное чудное озеро, все окруженное черными иззубренными замками».

Воды озера и недра горы являются истоком трех главных рек этих мест – Сунгари, Ялуцзяна и российской реки Туманной. Берега их покрыты тайгой, а в пещерах сохранился доисторический каменный «лес».

По преданию, в Небесном озере живет дракон «золотисто-желтого цвета» Тяньчи, которому издревле поклонялись и китайские, и корейские правители, приносили ему жертвы.

Легенда гласит, что извержение 946 года было вызвано именно драконом, который питался пламенем. Чтобы как-то утихомирить его, принцесса Багульник обратилась к богу ветра с просьбой задуть огонь, к богу снега и дождя – засыпать его снегом. Но силы небожителей было недостаточно. Тогда она попросила белого лебедя слетать к верховным богам и взять у них оружие, которым можно бы было справиться с огненным драконом. Лебедь вернулся с огромными кусками льда с Северного океана. Взяв их, принцесса, подхваченная ветром, бросилась в жерло вулкана, после чего он утихомирил свой нрав, а на месте жерла образовалось озеро, наполненное богом дождя…

Сама принцесса на белом лебеде вознеслась на небо, откуда разбросала семена багульника (так в просторечии именуется древесная роза – рододендрон) по окрестным землям. С тех пор взошедшие огненными всполохами цветки считаются символом самопожертвования. Кстати, уже более десяти лет 12 мая в Приморье отмечается как День рододендрона, а розовый цветок официально считается символом Владивостока.

Юрий Уфимцев, востоковед-историк, журналист, автор готовящихся к выходу книг «Живая история Приморья. От потопа до извержения. От драконов до бохайцев», «Лопатой по черепу! Российская империя в борьбе с пиратами на Тихом океане». Недавно закончил еще одну книгу – «Легенды, тайны, боги, духи, чудовища и демоны Приморского края». Уже более десяти лет Юрий собирает легенды о местах силы Дальнего Востока

СИЛА ВОДЫ

Множество столетий назад огромный Черный дракон в поисках пристанища добрался до большой реки и погрузился на ее дно в районе Хинганских щек, став главным правителем территорий к северу от Пектусана.

Время от времени Черный дракон то разливал реку на сотни километров вокруг, то, умилостивленный подношениями, возвращал ее в свое русло. И так до следующего цикла.

Наши восточные соседи с незапамятных времен называют эту реку Хэйлунцзян, где «хэй» – «черный», «лун» – «дракон», «цзян» – «река». Мы же зовем ее Амур.

«Хотя у древних земнописателей нигде о ней слыху не отозвалося и в описании не обреталось; но мы ее зычно яснению напишем пространно, за величество ея; понеже она величиною не токмо паче всех Сибирских рек, но ваще всех на свете обретающихся» – так писал в XVII веке боярин Спафарий в своем «Сказании о великой реке Амур, которая разгранила русское селение с китайцы».

Сама река – это и есть дракон. Его «хвост» находится в степях Монголии и Даурии, «туловище» лежит в четырех российских регионах и в одной китайской провинции. Две левые «лапы» дотягиваются до самого Станового хребта, где берут начало притоки Амура – Зея и Бурея, а две правые «лапы» – притоки Сунгари и Уссури – простираются в Китае и Приморье. В когтях мощной правой передней «лапы» – Уссури – Черный дракон держит Белую жемчужину – озеро Ханка. А «пасть» дракона «пьет воду» Охотского и Японского морей.

Длина «тела» Черного дракона от «хвоста» до «головы» – 4444 км, площадь бассейна достигает 1,855 миллиона квадратных километров.

Черный дракон – Амур нередко демонстрирует людям свой буйный норов, принося бедствия и разрушения как в Китае, так и в России.

Амур – десятая по длине и по площади река в мире. Своими притоками она не доходит до столицы ДВФО – Владивостока каких-то 100 километров.

Черный дракон сохранил свой темный нрав и поныне. Раз в три года он разливается, а раз в 20 лет бушует.

Как бушует Черный дракон, красочно описал отец писателя Даниила Хармса, ходивший капитаном речного парохода на Уссури в 1896 году. «В ночь на 7 августа разразилась страшная буря. Волна поднялась, как на море. Большие деревья выворачивались из земли с корнем. Над рекой образовалась как бы пелена из воды от верхушек волн, сорванных яростным ветром. Смыто было много домов, скота, хлеба и сена, испорчены были телеграф, полотно железной дороги, мосты, а главное – погибло много людей».

«На реку было страшно смотреть, – вспоминал другой путешественник, Владимир Арсеньев. – От быстро бегущей воды кружилась голова. Казалось, что берег с такой же быстротой двигался в противоположную сторону. Вся долина от гор и до гор была залита водой. По воде плыли крупные коряжины; они словно спасались бегством от ничем не поправимого несчастья. Словно разъяренный зверь, река металась в своих берегах».

СИЛА КРАСОТЫ

В начале 1970-х годов, после трудностей с финансированием проектов и провала фильма «Под стук трамвайных колес», будущий оскароносный режиссер Акира Куросава впал в депрессию и решил покончить с собой. Из этого состояния его вывела только книга Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» – повесть о приморской тайге, автор которой и сам выходил из депрессии городской жизни, удаляясь в дебри Сихотэ-Алиня, чтобы увидеть первозданную природную красоту.

Удивительный Сихотэ-Алинь – горная система вулканического происхождения, вытянутая вдоль побережья Японского моря, хранит еще немало секретов погибших древних цивилизаций.

«…Уссурийский край поражает путешественника красотой и живописностью местностей. Непрерывныя цепи холмов создают роскошныя, разнообразнейшия картины, то ласкающие взоры мягкостью, плавностью линий, то восторгающия их величественными скалами и спусками, то поражающия страшными обрывами, мрачными, неизведанными пропастями и таинственными падями…» – писал в 1883 году другой известный на всю Россию писатель-путешественник Александр Максимов.

«Какая красота! Куда ни глянешь, всюду горы, – вторил ему Владимир Арсеньев. – Если подняться на гольцы Сихотэ-Алиня, чудная панорама открывается взору наблюдателя: Уссурийский край – страна горная».

В древности эта территория называлась Лао-е-лин, где «лао-е» – и «дед», и «господин». Так уважительно обращались к старикам. А «лин» значит – «хребет», «горы». И как это созвучно описанию 1923 года энтомолога Куренцова: «Наступил полдень, когда мы начали подъем на Пидан. Гора, покрытая обширными полями каменистых россыпей, издали напоминала пряди волос седеющего старца!» Кстати, Пидан – одна из самых популярных вершин Приморья: о ней складывают легенды, здесь набираются сил, пытаются решить душевные проблемы и обрести здоровье.

Развалины бохайской крепости «Алтарь», расположенные на вершине 295-метровой горы в глубине тернейской тайги у речки Заболоченной, также являются местом, куда люди идут со своими проблемами. Считается, что положительная энергия горы может поправить здоровье человека, сделать его активным и деятельным.

На горе Копыто в селе Кроуновка под Уссурийском также расположены останки еще одного древнего храма. Согласно преданиям, на ее вершине жил известнейший буддийский святой, к которому приходили поклониться со всей округи. Считалось, что от этого места идет мощный поток позитивной энергии. «Место действительно интересное, – заметил как-то известный археолог Эрнст Шавкунов, занимавшийся раскопками этого храма. – Сам я, стоя на вершине этой горы, смотрел на все остальное как бы другими глазами. Если бы я был богом, то, наверное, смотрел бы на людей именно такими глазами, как я смотрел с места Копытинского храма. Вот такие ощущения».

И напоследок… С 2001 года 1 500 000 гектаров российских приморских гор Центрального Сихотэ-Алиня являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО под № 766. Наряду с Московским Кремлем, озером Байкал, Великой Китайской стеной, Великим каньоном и другими удивительными местами нашей планеты.

~Неизведанное~Черный дракон – Амур нередко демонстрирует людям свой буйный норов, принося бедствия и разрушения как в Китае, так и в России