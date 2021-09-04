Как русский авантюрист стал королем Андорры

До коронации Скосырев именовал себя графом Оранским, подданным королевы Голландии. Фото: Wikimedia Common

Специалист по особым поручениям

Как и положено у настоящих авантюристов, ранние годы нашего героя скрыты туманом неизвестности. Даже точные дата и место его рождения неизвестны. Большинство источников указывают, что появился на свет Борис Скосырев в городе Вильно (нынешний Вильнюс) то ли в 1900-м, как указано на его могильной плите, то ли в 1896 году. Его отцом был корнет кавалерии Михаил Скосырев, а мать Елизавета Дмитриевна - из обрусевших греков.

В Первую мировую его призвали на фронт и, как человека со знанием языков, прикомандировали переводчиком к дивизии британских броневиков. Как он пережил революции 1917-го, не ясно. Скорее всего, упал в ноги к англичанам, и те помогли эмигрировать на острова. Борис оказался в Великобритании. Из багажа у него были разве что отменные манеры, знание нескольких языков да хорошо подвешенный язык.

Позже Скосырев будет напускать тумана и говорить, что он отдал несколько лет службе британской короне. На деле же причина, почему он на несколько лет задержался в Англии, куда прозаичнее. Оказавшись без средств к существованию, он решил подделывать банковские билеты. Скосырев быстро угодил в тюрьму, так что фальшивомонетчиком он был посредственным. А вот авантюристом отменным.

Газеты того времени публиковали карикатуры, изображающие арест Бориса I. Фото: Wikimedia Commons

Освободившись в 1925-м, Скосырев решил не задерживаться в Великобритании и отправился в Голландию, где сумел разжиться настоящим паспортом подданного этой страны. А оттуда - на юг Франции. Там он козырял не только голландским паспортом, но и титулом графа Оранского - как он рассказывал, высокое звание ему даровала королева Вильгельмина за выполнение деликатных и секретных поручений.

Нашел свое место

Легенды о графе, оказывающем деликатные услуги королеве Голландии, хватило, чтобы вскружить голову состоятельной француженке. Была она лет на 10 старше Скосырева, но ведь сердцу не прикажешь - как и желудку.

Впрочем, на месте Борис сидеть не привык и вскоре перебрался на курортные Болеарские острова в Средиземном море. Там он познакомился с молодой наследницей приличного состояния Флоренс Мармон. Новая любовь не только показала будущему королю крошечную страну Андорру, но и стала спонсором главной аферы в жизни россиянина.

Чтобы понять, кем стал править Борис I, нужно сделать экскурс в историю карликового государства. Андорра, где сейчас живут 80 тысяч человек, а сто лет назад раза в два меньше, затерялась в Пиренеях на границе Франции и Испании. Страна давно, еще от века Карла Великого получила хартию вольностей, но независимость была довольно формальной: все решения властей Андорры должны были получить одобрение, с одной стороны - французов, а с другой - испанцев в лице епископа Урхельского. Веками те не особо вмешивались в дела Андорры, да и что было ловить двум европейским державам в карликовой стране, где пасли скот да занимались земледелием?

Но ветер перемен XX столетия добрался и до этих закоулков Старого Света. Андоррцы даже подняли пару восстаний, чтобы избавиться от руководства соседей, но никаких ресурсов для борьбы за независимость у них не было. Впрочем, Борис Скосырев был уверен, что он сможет все изменить.

«Хватит жить на задворках истории!»

В 1933 году лжеграф Оранский перебирается в Андорру, получает местное подданство и разворачивает кипучую деятельность. Уже в следующем году он выступает на собрании генерального совета с программой, как поднять Андорру с колен.

Программа эта была абсолютно здравой. По сути, Скосырев предлагал новой родине стать вторым Монако: построить гостиницы, оборудовать курорты, открыть казино, чтобы богачи со всего мира приезжали сюда приятно проводить время. Где взять деньги? Нужно лишь учредить свободную экономическую зону, то есть дать инвесторам выгодные условия. Нищая страна в любом случае ничего не теряла, а если бы дело выгорело, стала бы одной из главных точек на карте Европы. Главный лозунг Скосырева так и гласит - «Хватит жить на задворках истории!».

Все бы хорошо, но для решительного рывка в светлое будущее Скосырев просил наделить его скромную персону полномочиями монарха. Чтобы не тратить время на весь этот ваш парламентаризм и согласование с большими соседями. Андоррцы подумали недельку и ответили Скосыреву в письменном виде - ордером о выдворении из страны. Но тот пошел ва-банк.

В изгнании лжеграф делает полноценную экономическую программу с таблицами и расчетами и даже пишет для Андорры конституцию. Но он уже достаточно покрутился в высшем свете Европы, чтобы понять: одними умными речами успеха не добиться. И стал заниматься тем, что мы сейчас назвали бы пиаром: раздавал интервью газетам от имени короля Андорры, писал европейским монархам, собирал званые вечера. Все это, а также взятки членам андоррского высшего света, оплачивалось из состояния английской возлюбленной Скосырева.

Последние годы жизни экс-правитель провел в немецком Боппарде. Фото: Wikimedia Commons

Через полтора месяца Борис вернулся в свои будущие владения с новыми предложениями. Вторая речь была более продуманной: людям он обещает всеобщее избирательное право и отмену налогов, грозится победить безработицу, обязав иностранные компании, которые хлынут в Андорру, соблазнившись налоговыми льготами, брать на работу местных жителей.

На этот раз генеральный совет принял реформы Скосырева, ратифицировал написанную им конституцию и провозгласил Бориса I королем.

Неуловимый

У французов и испанцев хватало проблем, чтобы разбираться еще и с новоявленным монархом. Париж вообще никак не отреагировал на коронацию Бориса, а епископ Урхельский разразился гневными статьями в газетах. Очень уж не нравились сановнику планы короля устроить в Андорре казино. Но, видимо, не настолько, чтобы силой свергнуть самозванца.

И вот, казалось бы, судьба дает Скосыреву шанс сделать что-то хорошее. Но он сам все испортил. В запале он объявил епископу Урхельскому войну. Епископ такой дерзости не стерпел и отправил в Андорру солдат.

Шел 12-й день царствования Бориса I. Он сидел за столом в саду своего дворца и пил чай, когда между деревьями показалось несколько испанских солдат. Они надели на короля наручники и завершили его царствование.

Судили Скосырева не за правление страной, а лишь за нелегальное пересечение границы - после депортации с новыми идеями Борис вернулся в страну нелегально. За оплошность Скосырев получил год тюрьмы. Бывший монарх оказался на свободе в феврале 1935 года. Испанские власти сослали неудавшегося короля в Португалию. Оттуда он вернулся во Францию к законной жене, которая терпеливо ждала его. А после следы пройдохи потерялись в пламени Второй мировой. Единственное документальное свидетельство о Скосыреве - постановление французских властей о заключении его в концлагерь в 1939 году. По одной версии, он скончался в тюрьме в 1944-м. По другой, немцы использовали его как переводчика на Восточном фронте. Есть версия, что он попал в плен к советским войскам и угодил в ГУЛАГ. Правда, не очень ясно, как он сумел после освобождения выбраться из страны.

Следы ведут в Германию

На городском кладбище Боппард на западе Германии есть могила с именем Бориса Скосырева (остаться после смерти королем или хотя бы графом не удалось). И даты на плите говорят, что прожил российский авантюрист длинную и, мы уверены, весьма интересную жизнь, умерев в 1989 году.

Кстати, почти все идеи Скосырева в конечном итоге претворили в жизнь в Андорре. И теперь, если посмотреть показатели экономики, сейчас это вполне преуспевающая страна с уровнем жизни как минимум не хуже, чем у больших соседей.