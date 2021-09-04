«Это напоминает работорговлю»: тренер океанариума раскрыла изнанку этого бизнеса

Алла Азовцева трудилась в России, Украине, Бахрейне... Фото: личный архив

Правительство решило запретить на полгода вывоз из России дельфинов и китов - это первый шаг в борьбе против контрабанды морских млекопитающих. На данную проблему обратили внимание в 2018 году, когда разразился скандал с «китовой тюрьмой» в Приморье (см. kp.ru). Тогда вплыла ужасная правда, как в ужасных условиях содержались перед отправкой в Китай 11 косаток и 90 белух. После прямого вмешательства президента измученных животных отпустили на волю. Но возник призыв не только отказаться от продажи дельфинов и китов за рубеж, но и запретить деятельность дельфинариев.

Что происходит в океанариумах после того, как завершается представление? Мы спросили Аллу Азовцеву, которая работала с дельфинами с 1990 по 2019 год в Одессе, Крыму, Москве и Бахрейне.

$1,5 миллиона окупились за месяц

- Как вы считаете, нужны ли дельфинарии?

- Когда я начинала заниматься дельфинами в конце 80-х, конечно, дельфинарии были необходимы. Именно они заставили людей полюбить дельфинов. Они показывали, какие это прекрасные, сильные, умные животные. Исследования ученых мало кто читал, а эту красоту все видели.

- Почему вы сейчас изменили свое мнение?

- Сначала мне казалось, что в моей работе возможно бесконечное развитие... Потом возник вопрос: а что я могу, кроме постановки идиотских трюков? У меня были очень близкие отношения с одной девочкой-дельфином. Но однажды пришло страшное осознание: я ничего не способна придумать такого, что ей было бы интересно! Она лишь знает, что у меня в руках рыба, и она готова научиться чему угодно, чтобы съесть ее...

- Поэтому вы покинули профессию?

- Да... В последние 10 лет я была не просто тренером, а владельцем. Мы с мужем смогли организовать собственный дельфинарий. Сначала я себя утешала, как все тренеры, что смогу помочь этим животным, ведь их все равно будут ловить. Есть плохие тренеры, а я вот буду хорошим. И мне казалось, что я сделаю лучший дельфинарий в мире, где дельфины будут счастливы.

Но в итоге я их доставала из моря и забавлялась с ними, зарабатывая деньги. И то, что я называла любовью, никакого отношения к ней не имеет. На несколько лет я впала в депрессивное состояние и потом ушла из профессии...

- Бросили прибыльный бизнес?

- Очень прибыльный... Наша с мужем компания участвовала в создании одесского дельфинария. Мы потратили на строительство - открою страшную коммерческую тайну - 1,5 миллиона долларов. Эти вложения окупились за месяц! Люди, которые владеют дельфинарием сейчас, зарабатывают хорошие деньги. Но через год они начали строить второй, потом третий. Сейчас они владельцы то ли 12, то ли 18 дельфинариев. Сколько же людям нужно денег? Речь ведь идет не о простой торговле, а о жизнях разумных существ...

Слез в воде не видно...

- В каких условиях обычно живут дельфины?

- Как правило, бассейн маленький и тесный. В бассейне дельфин перестает использовать эхолокацию, потому что сигнал многократно отражается от стен и становится бесполезен. У дельфина главный орган - слух, а в бассейне постоянный шум, работа насосов, вибрация и грохот. Кроме этого, на представлении очень громкая музыка. 4 раза в день! Она внутри и снаружи бассейна. И последняя тенденция - ночные шоу, прожектора, танцуют и поют артисты. Никого не интересует, насколько это приятно дельфину.

В частных дельфинариях к тому же часто появляются какие-то сильные мира сего, им нужно искупать своих родственников, друзей. В летний сезон это идет нон-стопом. Животные не могут отдохнуть.

Еще проблема: вода же очищается хлором - его такое количество, что вся органика уничтожается. Самый большой вред приносят пары хлора. В закрытом бассейне эти пары находятся над поверхностью воды. Это тот воздух, которым дышит дельфин. От хлора у них часто бывают ожоги глаз.

- Ну а куда смотрят владельцы?

- Отношение у владельцев одно - заработать. Нужно минимум денег потратить на строительство дельфинария, минимум денег потратить на содержание дельфина, на рыбу, на медикаменты, минимум зарплаты платить тренерам.

Дельфинарий для очень многих владельцев - это просто станок, который делает деньги. Дельфин умер? Что ж, печально! Потому что нужно тратить деньги, чтобы купить нового. Если речь идет о жизни и смерти, то владельцы потратятся на медикаменты. Но лишь в случае острой необходимости. Такой же посыл они дают и тренерам. Не нужно суетиться: дельфины отпрыгали, мы положили деньги в карман, и этого достаточно.

- Так что же, взять и закрыть все океанариумы?

- Ну все, может, и не надо. Однако на всю Россию достаточно трех больших центров. Один - на Дальнем Востоке, один - на побережье Кавказа или Крыма, один - в Москве. Но они должны быть большими, с просторными вольерами, с профессиональными тренерами... Чтобы люди, которые их создают, не были случайными людьми и руководствовались не только соображениями выгоды... Пока же большинство океанариумов занимаются...

- ...работорговлей?

- ...Думаю, это самое прямое сравнение. Я надеюсь, что со временем этот бизнес все-таки запретят.