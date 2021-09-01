Американская учительница потребовала от школьников присягнуть на верность флагу ЛГБТ-сообщества

Несмотря на царящую в стране толерантность, большинство американцев подобное отношение к государственному флагу сочли оскорбительным Фото: REUTERS

Власти Калифорнии инициировали расследование инцидента с призывом школьной учительницы Кристин Питцен к ученикам присягнуть на верность радужному флагу.

Видео, на котором Питцен с восторгом рассказывает о своей идее, стало вирусным в соцсетях и вызвало бурю негодования со стороны американцев.

В США существует традиция, согласно которой на одном из уроков ученики встают и произносят слова клятвы верности флагу своей страны.

– Мой класс встал, но ученики не произнесли ни слова, так как в моем кабинете не было государственного флага, – рассказала учительница.

Отсутствие флага в классе она объяснила очень просто – во время пандемии она была не согласна с действиями властей и в знак протеста сняла со стены символ государственности. И принесла в класс флаг ЛГБТ-сообщества учительница.

И когда один из учеников спросил у Питцен, куда смотреть, произнося клятву, та недолго думая, ответила: «В кабинете есть флаг, которому можно присягнуть».

Несмотря на царящую в стране толерантность, большинство американцев подобное отношение к государственному флагу сочли оскорбительным и не поскупились на эпитеты для учительницы, а бывший и. о. директора национальной разведки США Рик Гренелл напрямую спросил:

– Какой родитель позволит этой глупой женщине обучать своего ребенка?

Власти округа заявили, что уже инициировали расследование поведения учительницы:

– Мы в курсе этого инцидента и проводим собственную проверку. Хотя обычно мы не обсуждаем наших сотрудников, все же хотим сказать, что проявление уважения к знамени нашей страны – это ценность, которую мы прививаем ученикам и ожидаем этого от сотрудников. – сообщило руководство школьного округа, которое цитирует Fox News.