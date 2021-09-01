Миллионер Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони

Виктория Боня в блоге излила душу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктория Боня никогда не была замужем. Воспитанница "Дома-2" родила свое единственную дочь Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Мужчина дал девочке свою фамилию. Он проживает с семьей в Монако. Не так давно стало известно, что Алекс забрал девятилетнюю наследницу к себе.

Виктория Боня в блоге излила душу. Телезвезда призналась, что очень скучает по своей дочери Анджелине. Она пожаловалась, что давно не видела девочку, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. В настоящее время ребенок живет у своего отца. "Моя любовь! Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке", - расчувствовалась Вика.

Она также заявила, что не препятствует общению Анджелины с отцом. Такое заявление Боня сделала в ответ на упреки со стороны публики. Мол, она "сбагрила" ребенка Смерфиту, а теперь сама же плачется. "Отец имеет такие же права, как и мама. Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знают, кто их отец, и не видят их годами", - сказала, как отрезала, фигуристая красавица.

Боня и сын ирландского миллиардера сэра Майкла Смерфита прожили вместе семь лет. Рассталась пара без шума и скандалов. Вика по сей день близка с Алексом. Ранее она рассказала о его неизлечимой болезни. Врачи долгое время не могли понять, что с происходит с мускулистым красавцем. Он угасал на глазах. Потом выяснилось, что у Смерфита болезнь Лайма. Виктория заявляла, что отец Анджелины "прошел через ад". Сейчас его состояние улучшилось - ему подобрали терапию.

Миллионер вернулся к обычной жизни и активно участвует в жизни дочери. Он не платит алименты Боне и даже вещи для девочки покупает в складчину с экс-возлюбленной. Зато ребенок подолгу живет у него в роскошном поместье. "Он перестал оплачивать няню, то есть человек вообще не помогает. Путешествуем, живем, продукты, еда, все остальное, и если мне нужна няня, все оплачиваю я сама", - сетовала Вика.