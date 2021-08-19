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Экономика19 августа 2021 1:00

Оценка условий труда в Акционерном обществе «Издательский дом «Комсомольская правда», август 2021 года

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда и Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Источник:kp.ru
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В августе 2021 года в Издательском доме «Комсомольская правда» прошла внеочередная специальная оценка условий труда, в связи со сменой юридического адреса предприятия. В соответствии с федеральным законом №426 от 28.12.2013 г., статья 15, пункт 6, мы публикуем сводную ведомость результатов проведения спецоценки и перечень рекомендуемых мероприятий:

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда, 18.08. 2021 г.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, 18.08. 2021 г.

БИЗНЕС-ПРЕСС