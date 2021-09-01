Павел Крашенинников о гаражной и дачной амнистии: "Мы очень сильно упрощаем эти все процедуры"

Глава Комитета Госдумы по законодательству стал гостем в «Коридорах власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская Правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Павел Владимирович, вот и закончился дачный сезон и законодатели, подобно школьникам, возвращаются в свои рабочие кабинеты. Чем порадуете граждан в первые дни нового рабочего сезона?

- А вот дачников и порадуем. В последние дни августа мы официально внесли поправки в закон по поводу дачной амнистии.

У нас есть такая существенная категория людей, которые имеют дачи, дома, сады и т.д. на праве пожизненного наследуемого владения (есть такое право) и права бессрочного пользования. На самом деле мы признаём эти права прямо сразу. Но чтобы их оформить официально, нужно подавать различные документы. Соответственно нужно, если есть такая необходимость, определить границы земельного участка.

Так вот, мы очень сильно упрощаем эти все процедуры, и, мне кажется, это правильно. Процедурно мы записали, что теперь наследники тех людей, которые получили дачи, дома, сады, могут предъявлять достаточно разные документы и на их основании оформить право собственности на эти дачи.

- Примерно такая же история и с гаражами.

- Совершенно верно! Это очень родственные истории. И мы в гаражной амнистии также продвинули идею о возможности оформить право собственности, в том числе и наследникам. Понятно, что и дачи, и гаражи получали люди в 70-80-х годах, и до этого светлого будущего многие, к сожалению, не дожили. Но есть их наследники. И будет правильно, чтобы ни власти, ни кто-либо другой эти земельные участки не могли отобрать.

- Я вспомнил, премьер Мишустин как-то говорил, что местные власти приказали ему демонтировать его гараж, когда он еще не был главой правительства.

- Если гараж с земельным участком не оформлен, значит, с точки зрения властей, с точки зрения всех реестров его просто нет. И, конечно, власти по своему усмотрению распоряжаются земельным участком. Не потому что они злые, просто официально этого объекта, этого строения – нет. И мы знаем, что таких «нелегальных» гаражных объединений просто колоссальное количество.

- И когда заработает закон о гаражах?

- Он вступает в силу прямо с 1 сентября. Кстати, гаражная амнистия будет касаться огромного количества наших граждан, у которых есть эти сооружения, которыми семья владеет достаточно давно, но для оформления права собственности которыми семье нужно было ходить по мукам. В новом законе предлагается достаточно упрощенное оформление в собственность как самого гаража, так и земельного участка, чтобы можно было произвести отчуждение, передать по наследству, охранять свои права и т.д.

- А что по дачной амнистии?

- Я уверен, что в осеннюю сессию мы эти поправки примем.

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