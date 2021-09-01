Путин вспомнил певицу Шакиру и ее детей

Президент по видеосвязи обсудил, как фильтровать детский контент в интернете. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Первого сентября главы крупнейших российских интернет-платформ, хостингов и поисковиков договорились фильтровать детский контент – добровольно и без отдельных понуканий от властей. Эксперты согласились, что ситуация в сети меняется так быстро, что невозможно с такой же скоростью выпускать ограничивающие законы. Поэтому интернет-бизнес сам оградит детей от информации, способной нанести вред здоровью или развитию. В заседании профессионалов удаленно принял участие Владимир Путин. Президент вспомнил, как на Западе артисты защищают свои семьи от сомнительного контента.

- Мне на память пришло одно интервью очень известной поп-исполнительницы мирового класса. Ее выступления часто носят спорный характер с точки зрения восприятия молодыми людьми. А у нее много своих детей, как оказалось. Ее спросили: «Как ваши дети относятся к тому, что вы делаете на эстраде»? Ответ был неожиданным. Она сказала: «Я им не показываю. Они этого не видят». Своих детей от контента она бережет, а все остальные вроде как не важны, - заметил Путин.

Очень похоже, что президент вспомнил июльское интервью Шакиры американскому изданию People. Певица рассказала журналистам, что старается максимально оградить двух своих сыновей от собственных песен. Не включает свое творчество в их присутствии. Вот и говорите потом, что у Путина нет времени, чтобы следить за шоу-бизнесом.

- Единственно правильный выход – объединиться, чтобы уберечь детей от вредоносного, злого контента, оказывающего разрушающее воздействие. И наоборот, надо создавать такой контент, который помогает развитию ребенка и страны, - президент обратился к руководству медиа-компаний в интернете.

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