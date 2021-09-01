Россияне высказались об инклюзивном образовании: "Доброты и толерантности недостаточно. Нужны законы"

ВЦИОМ, фонд «Обнаженные сердца» и Ассоциация «Аутизм-Регионы» провели исследование об отношении россиян к инклюзивному образованию

В преддверии нового учебного года ВЦИОМ, фонд «Обнаженные сердца» и Ассоциация «Аутизм-Регионы» провели исследование об информированности и отношении россиян к инклюзивному образованию.

Выяснилось, что 59% россиян впервые услышали термин в ходе опроса, 16% затруднились ответить на вопрос о его значении. Каждый пятый что-то слышал про инклюзивное образование (24%).

И только каждый десятый (11%) смог дать правильный ответ: инклюзивное образование — это форма обучения, при которой для всех детей, независимо от имеющихся у них особенностей, предоставляется возможность учиться совместно, при этом для детей с особенностями развития создаются специальные условия — оборудование, адаптированные материалы, их сопровождают специально подготовленные педагоги.

Две трети опрошенных (66%) положительно относятся к совместному обучению детей с особенностями развития с детьми без особенностей. Об отрицательном отношении заявили 16% респондентов, и 13% относятся нейтрально. Больше позитивных оценок среди молодежи от 18 до 24 лет (81%), меньше среди людей старшего возраста — от 60 лет (57%).

Преимуществами совместного обучения, по мнению россиян, являются социализация/толерантность и позитивная среда в коллективе (62%), равенство возможностей в получении образования (14%), хорошее развитие и обучаемость детей (11%).

Основными недостатками инклюзивного образования опрошенные считают проблемы у детей с особенностями развития (34%) — как психологические (27%), так и риск в отставании в обучении в силу сложности программ (7%). Еще 17% заявили о неготовности родителей, школы, учителей принять детей с особенностями развития.

Эксперт Фонда «Обнаженные сердца», клинический психолог Татьяна Морозова: «У нас на сегодняшний день все очень неплохо с законодательством в этой сфере. Каждом ребенку вне зависимости от его особенностей положена школа. Но на деле люди часто пытаются организовать инклюзию на бумаге. Такое положение дел в мире получило название «мебельная интеграция», и это не то, чего мы хотели бы.

Инклюзия предполагает, что потребности детей в школе понимают все, и учителя, и гардеробщицы, и работники столовой, и охранники, и родители типично развивающихся детей. Учителям нужна серьезная помощь, чтобы они могли модифицировать учебные материалы и задания, справиться с нежелательным поведением, использовать альтернативную или дополнительную коммуникацию и т.д. Это могут и должны делать специалисты службы сопровождения. Инклюзия для детей с некоторыми видами инвалидности предполагает изменение среды и материалов (возможность отвечать на компьютере, пандусы, подъемники, шрифты брайля, системы дополнительной или альтернативной коммуникации и т .д.).

К сожалению, нередко случается так, что в школу приходят дети с особенностями развития, но за ними не следует дополнительных ресурсов поддержки. В результате – ребенок находится в обычном классе, учитель не представляет, что с ним делать, а родители нейротипичных школьников выражают возмущение, что ребенок мешает учиться их детям. Это не имеет никакого отношения к инклюзии»!

Екатерина Заломова, мама ребенка с особенностями развития, руководитель департамента коммуникаций и связей со СМИ Ассоциации "Аутизм-Регионы":

«Очень важно понимать, что для настоящей инклюзии недостаточно доброты и толерантности. Нужны законы, которые работают во всех регионах, и нужны педагоги, которые знают, как обучать детей с особенностями развития. Потому что отношение к инклюзивному образованию в обществе напрямую зависит от того, умеют учителя работать с детьми с особенностями развития или нет. Если в садах и школах будут работать профессионалы, которые не просто разделяют ценности инклюзии, но еще владеют методами, эффективность которых доказана наукой - шансы наших детей на нормальную жизнь в обществе многократно увеличатся».