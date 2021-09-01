Чем дальневосточные регионы удивят гостей на ВЭФ

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Во время Восточного экономического форума откроется традиционная выставка «Улица Дальнего Востока». Вдоль набережной бухты Аякс выстроятся павильоны всех 11 дальневосточных субъектов. Главная задача - показать товар лицом. То есть, продемонстрировать все самое лучшее, что есть или скоро появится в каждом регионе. Рассказываем, о самых заметных “фишках” выставки этого года.

Бурятия сделает ставку на туризм и авиационную технику. Посетителям предложат совершить интерактивную прогулку по Байкалу. Причем погодой можно будет управлять самостоятельно. Рядом с павильоном будет консультировать врач Центра восточной медицины, который ставит диагноз по частоте пульса. Но самыми заметными объектами в экспозиции станут два образца новейших вертолетов Улан-Удэнского авиационного завода.

В павильоне Сахалина можно будет узнать всё о зеленой энергетике. В области работают над созданием водородного кластера, добычей «зеленого угля» и «зеленого сжиженного газа», строят ветропарк и геотермальные электростанции. Концепция заботы о планете соседствует с темой заботы о здоровье . Гостей ВЭФ пригласят в импровизированный экобар с ЗОЖ-напитками вроде комбучи, орехового молока и реджувелака.

Гости магаданского павильона смогут поиграть в интерактивную рыбалку и таким образом познакомиться с обитателями Охотского моря. А затем, уже в реальности, побыть золотоискателями и пройти мастер-класс по промывке золота. Как известно, по объемам его добычи регион на первом месте на Дальнем Востоке и на втором по всей стране. Еще одно спортивное развлечение ждет участников уже на стенде Хабаровского края - виртуальный хоккей с мячом. Таким образом, регион намекает, что является номером один в данном виде спорта.

Павильон Камчатки будет выстроен в форме вулкана, но рассказывать там будут не только о природе. На инсталляции в виде капитанского мостика можно прокатиться по Северному морскому пути или новому круизному маршруту на Камчатке. На стенде Чукотки установят масштабную конструкцию в форме маяка-памятника Дежневу. А гости смогут понаблюдать за северным сиянием. Искусственным, конечно, но все же!

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 2–7 сентября. Со 2 по 4 сентября вход будет только для участников ВЭФ, а в остальные дни для всех желающих, но по QR-коду. Восточный экономический форум продлиться со 2 по 4 сентября. Главная тема этого года: «Новые возможности Дальнего Востока». Оператор форума - фонд «Росконгресс».