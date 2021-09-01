Леонид Калашников - о встрече Путина и Лукашенко: Она несет позитивный сигнал - что интеграция продолжится

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге, июль 2021 г. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На встрече президентов России и Белоруссии, которая ожидается 9 сентября, Путин и Лукашенко, как предполагается, подпишут все дорожные карты, которые касаются интеграции двух стран-соседей в рамках Союзного договора. Об этом, в частности, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к Леониду Калашникову, главе комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

- Леонид Иванович, прошла информация, что Путин и Лукашенко во время встречи в Москве 9 сентября подпишут все дорожные карты по созданию союзного государства...

- Союзное государство — тут каждый считывает смыслы по-своему. Что значит «все карты»? Две карты, действительно, должны быть подписаны: по экономике - раз, и в политике и гуманитарной сфере - два. С нашей стороны была создана комиссия двусторонняя — ее возглавлял один из вице-премьеров. Комиссия долгое время работала над экономическими вопросами. Я входил в ту ее часть, которая прорабатывала разные варианты в гуманитарной сфере.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Так на чем конкретно в этот раз остановятся лидеры, по-вашему?

- Это - вопрос. Надо будет смотреть с точки зрения того, что может быть ратифицировано парламентами. Так просто «подписания соглашений» не бывает. Но, вообще, такая встреча несет позитивный сигнал - что интеграция продолжится. Вот только с какой скоростью? Будет ли создан единый парламент, и что с единой валютой? Пока ответить на эти вопросы не могу. Оба лидера держат паузу. И будут объявлять решения в те сроки, которые мы знаем.

- Тут неделя же всего осталась до встреч и вероятного подписания!

- Но это же не значит, что документы практически пописаны! Ну, например, чтобы создать единую валюту, надо создать единый эмиссионный центр. Принять решение правительства - сколько денег печатать, сколько не печатать. И сформировать определенные конституционные нормы. Например, как выборы проводить. Если это будет сделано и намечены определенные сроки по созданию этого единого государства — то это станет ясно и для нового парламента, который будет сформирован в сентябре.

- Это изменит не только взаимоотношения России и Белоруссии, но и внутри всего СНГ?

—Я на это очень надеюсь. Началось время собирания камней. 30 лет назад был распад государства. А сейчас многие государства поняли опасности для своего суверенитета. И не только Россия и Белоруссия, но и во многих странах на юге поняли, что без России не обойтись. Дело идет к воссозданию интеграционного объединения. Может, доживем и до нового Георгиевского трактата. Я ничего не исключаю. Сейчас такая пора...