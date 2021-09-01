"Мудрые слова": Папа Римский перепутал цитату Путина и Меркель

Глава католиков невольно согласился с президентом России Фото: REUTERS

Иногда даже главы государств допускают ошибки во время публичных выступлений, но порой эти оговорки получаются, скажем так, "по Фрейду". Вот и глава Римской Католической церкви Папа Франциск случайно приписал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель слова, которые на самом деле были сказаны Владимиром Путиным.

Речь шла о ситуации в Афганистане, а интервью у политика в тот момент брала испанская радиостанция "КОПЕ". В своем ответе глава Ватикана сослался на Меркель, назвав её позицию "мудрой".

- Приведу цитату, надеюсь, что перевод правильный. Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и строительства в других странах демократии без учета традиций народов, - сказал Папа Франциск.

Позднее оказалось, что цитата принадлежит не Меркель, а Путину. Правда канцлер ФРГ тоже присутствовала рядом, ведь эти слова были произнесены президентом России на пресс-конференции по итогам встречи с немецкой коллегой.

Тогда лидер РФ заявил: "Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы".

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