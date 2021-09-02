Если долго искать тигра, тигр найдет тебя

Он – на вершине пищевой пирамиды дальневосточной тайги. Его популяция – индикатор состояния всей местной природы.

На российском Дальнем Востоке обитают до 580 амурских тигров – 95% от мировой популяции. Это не много и не мало, а ровно столько, сколько может сегодня вместить тайга. Потому что один самец «столбит» себе зону обитания почти в полторы тысячи квадратных километров. Самки – раза в три меньше, но это официально – с тигрятами они могут охотиться и на территории самца, джентльмены смотрят на это сквозь когти. Есть планы расселения в Якутию и Амурскую область – и тогда их численность может вырасти до 750. Но дело это долгое, хлопотное и требующее учета множества нюансов.

Для того чтобы тигров стало больше, мало их просто не убивать. Их надо обеспечивать добычей, не вырубать леса и вообще не беспокоить – тигр хоть и большой, но нервный: либо уйдет, либо размножаться перестанет.

Вполне житейские истории

Летом 2013 года по инициативе президента Владимира Путина Русским географическим обществом создан фонд «Центр «Амурский тигр». Его сотрудники стали заботливыми «родителями»: знают большинство подопечных «в лицо» и внимательно отслеживают их судьбу. Вот например...

СПРАВКА

ТТХ. Эка мощная зверюга!

• Может волочить тушу лошади более 500 метров. С отрывом от земли способен нести более 100 кг.

• Скорость по снегу – до 80 километров в час. Уступает лишь гепарду.

• Прыжок в высоту – 5 м и более.

• Рисунок полос уникален для каждой особи, их количество может доходить до ста.

• Живет амурский тигр около 15 лет, но в зоопарках – до 25 лет.

• Длина тела около 2 метров, плюс метровый хвост.

• Средний вес – 180 килограммов. Самки примерно на четверть легче.

• Съедает 50 – 70 изюбрей, кабанов и пятнистых оленей в год. Плюс рыба, плюс любая живность в голодные дни.

• Сильно проголодавшись, потребляет до 30 килограммов пищи. Средняя суточная норма – 9 – 10 килограммов мяса.

• Спит до 12 часов в сутки.

• Имеет 4 клыка длиной до 7,5 см.

• Более 1,2 м – высота в холке.

• 10 см – длина зимней шерсти на брюхе.

• По данным 2015 года, общая площадь его ареала в России составляет 180 000 кв. км.

ФАКТ, ДА И ТОЛЬКО

Уссурийский тигр изображен на флаге и гербе Приморского края.

В 1988 году ходори (так по-корейски называют амурского тигра) был официальным талисманом летних Олимпийских игр в Сеуле.

В Китае за убийство амурского тигра положена смертная казнь.

Коренные народы Приамурья, чтобы не привлечь беду в дом, избегали называть тигра его настоящим именем – тасху, а использовали слово «амба», что в переводе означает «великий, большой».

Единственный представитель тигров, способный жить в снегу при температуре –35 – 40 градусов.

Рычит, мурлыкает и шипит редко – многие специалисты в дикой природе ни разу не слышали его голоса.

Зима

В декабре 2020 года от жителей четырех сел Приморского края начали поступать сообщения о тигрице, охотившейся на кормящихся со свалок бродячих собак. Во время одного из набегов ее отловили. Взяли анализы, провели осмотр и выяснили: ничем не больна, травм нет, возраст около двух лет, вес – 100 кг. Словом, у тунеядки есть все, чтобы охотиться как нормальные сородичи. Просто повелась на легкую добычу. В январе тигрицу выпустили в тайгу – подальше от населенных пунктов и поближе к стадам копытных.

Санда

В мае 2020 года жители села Горноводное Приморского края нашли одинокого оголодавшего тигренка. Ему было 9–10 месяцев. Доставили специалистам центра реабилитации. Откормив и подлечив, тигрицу перевели в вольер и начали учить охотиться и сторониться людей. По просьбе спасших тигрицу приморцев ее назвали Сандой в честь старого названия села Горноводного – Сандагоу. Вернули Санду в дикую природу ровно через год – 17 мая.

«Санда во многом обязана чудесным спасением именно местным жителям, которые, заметив нестандартно ведущее себя животное, сразу же оповестили об этом сотрудников охотнадзора и впоследствии активно делились с тигроловами информацией о местонахождении тигрицы. Благодаря этому хищницу удалось максимально оперативно отловить, что, как выяснилось позже, спасло ей жизнь – еще день-два промедления, и она неминуемо погибла бы от истощения», – рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Росомаха

Неизвестно, за что взрослый самец взъелся на малыша, но после заданной трепки тигренка нашли израненным и с многочисленными переломами. Хирурги провели две сложные операции. Росомахой его назвали из-за быстрой регенерации и оставшихся в лапе металлических пластин и спиц. Его тоже будут пытаться вернуть в естественную среду обитания.

Филиппа

Ее выпустили в тайгу в 2017 году в Еврейской автономной области. Прижилась, в 2019-м родила тигрят. Сейчас с помощью фотоловушек следят за тем, как развиваются отношения с потенциальным «женихом» Громом.

Сайхан

Про него сообщали многие СМИ: «Русские тигры уходят в Китай!» Но ничего – погулял и вернулся в Россию. В октябре 2019-го ошейник Сайхана сел. Теперь за ним следят с помощью фотоловушек и по следам.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Середина XIX века

Тигров в России было много. Но тут началось их истребление – до ста особей в год

1930-е

На территории СССР оставалось не более 50 амурских тигров

1947 г.

Охота на амурского тигра полностью запрещена. Его внесли в Красную книгу России, в Красную книгу Международного союза охраны природы.

1983 г.

Чума уничтожила всех копытных, тигры стали нападать на собак и домашний скот.

1986 г.

Сформирована бригада по отстрелу тигров. Убили 48 животных.

1990-е

После падения железного занавеса на Дальнем Востоке интерес к шкурам тигров и их «целебным» костям стали проявлять китайские покупатели. Местные жители ринулись в тайгу. В результате популяция почти исчезла.

1995 г.

Правительство России приняло постановление «О сохранении амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев».

1996 г.

Министерство природных ресурсов и экологии утвердило «Стратегию сохранения амурского тигра в России».

2007 г.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) объявили, что популяция амурских тигров достигла столетнего максимума – он больше не на грани вымирания.

2010 г.

В Санкт-Петербурге прошел «Тигриный саммит». В нем приняли участие представители всех государств, где еще водятся тигры. Их оказалось 13 – Россия, Таиланд, Вьетнам, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма и Непал. По итогам Россия взяла на себя обязательство за 12 лет удвоить количество амурских тигров в дикой природе. В день принятия этого решения – 29 июля – ежегодно отмечается Международный день тигра. После саммита проблемой заинтересовались мировые знаменитости. Актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал на сохранение тигров миллион долларов.

2013 г.

По инициативе Президента России создан «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра». Учредителем выступило Русское географическое общество.

Цель – сохранить и увеличить популяцию до оптимального уровня при одновременном расширении и консолидации ареала.