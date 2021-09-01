Российские снайперы проходят состязание во Вьетнаме

Соревнования во Вьетнаме проходят на новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов. Фото: Министерство обороны РФ

Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» закончился второй этап «Парный зачет» международного конкурса по полевой выучке среди снайперов «Снайперский рубеж».

- Этап конкурса «Парный зачет» состоит из нескольких упражнений, в котором определяется лучшая снайперская пара из сборных команд, принимающих участие в конкурсе. В нем участвовали команды из России, Лаоса, Бангладеш, Венесуэлы, Узбекистана, Беларуси и Вьетнама. Все снайперы показали свое мастерство в стрельбе из различного стрелкового оружия, - говорится в сообщении пресс-центра Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021).

Стрелковое оружие у всех команд интернациональное: снайперские винтовки Драгунова (СВД), автоматы Калашникова (АК-74) и пистолеты Макарова (ПМ).

- Несколько видов стрелкового оружия используется в выполнении одного из наиболее динамичных упражнений «Отход». Снайперской паре необходимо поразить мишени из СВД на дистанции до 800 метров, после этого пара осуществляет скрытый отход на рубеж открытия огня из АК и ПМ до 300 м, заряжают оружие и последовательно, сначала из АК, а потом из ПМ поражают мишени, - пояснили в Минобороны России порядок выбора оружия участниками соревнований.

Российские военнослужащие и другие команды стран-участниц выполнили упражнения: «Найди свою», «Взаимодействие» и «Стрельба с напарником ночью».

Кстати, соревнования во Вьетнаме проходят на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

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