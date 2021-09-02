Проректор ВШЭ: Россия стала мировым лидером по привлечению трудовых мигрантов

Проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В 2021 году качественно изменился состав трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Среди них меньше становится людей, владеющих русским языком и получивших хорошее советское образование. Об этом во время дискуссии на Восточном экономическом форуме заявила проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

- Россия стала мировым лидером по привлечению трудовых мигрантов. Но мы принимаем как должное, что приезжают культурно близкие люди – русскоговорящие, с хорошим образованием. Поэтому сложилось впечатление, что селективным отбором трудовых мигрантов заниматься не нужно. Но теперь все изменилось. Те, люди, которые уехали из-за пандемии, и те, которые приехали сейчас – мы очень сильно чувствуем как физически и интеллектуально поменялся состав. Едут мигранты, которые не знают русского языка, не учились в Советском Союзе, - сказала Лилия Овчарова.

Времена, когда «с неба падает квалифицированная и дешевая рабочая сила для России прошли», добавила проректор ВШЭ.

Положительным моментом Лилия Овчарова назвала тот факт, что впервые за 20 лет Россия прошла кризис без снижения зарплат в корпоративном сегменте.

- Сломана специфическая российская модель, когда адаптация к кризису происходит за счет снижения заработных плат, - сказала она.

Сейчас адаптация к кризису происходит за счет роста неформальной занятости, заметила Овчарова.

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