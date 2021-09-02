Во Франции запустили производство кроссовок из кактусов

Молодые предприниматели начали производство модных кроссовок

Мексиканец Роберто Гарсия приехал во Францию пару лет назад. Парень мечтал стать авиационным инженером, но не смог поступить в технический колледж. Но уезжать из Европы не стал, нашел работу, женился на француженке, а недавно вместе со своими приятелями запустил стартап.

Молодые предприниматели начали производство модных кроссовок. Эта обувь отличается от других марок тем, что сделана из кактусов, передает 20minutes.fr.

- Поскольку я мексиканец, то хорошо знаю, как из обычных листьев кактуса можно произвести искусственную кожу – прочный и экологичный материал. - рассказывает Гарсия. - Чтобы получить сырье для нашей веганской обуви, нужно срезать кактус, очистить его, растолочь в крошку, замесить что-то вроде теста, раскатать его и высушить на солнце. После трех дней сушки полученную кожу надо обработать по специальной технологии и можно кроить и шить кроссовки.

Для производства нужны только листья кактусов, так что растения не гибнут.

Стоимость кроссовок от €85 до €110. Высокая цена для нового бренда объясняется тем, что вся обувь производится вручную в Мексике.

- После того, как кроссовки придут в негодность, их можно будет отдать на переработку, - поясняет Гарсия. – Об окружающем мире надо заботиться. И если есть возможность более ответственно относится к потреблению, то начинать нужно с себя и своего отношения к окружающему миру.

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