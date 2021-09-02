Спецпредставитель президента РФ назвал «Северный поток-2» вкладом России и Германии в экологию Европы

Многие говорят о политической или коммерческой составляющей проекта «Северный поток-2», но при всем этом забывают, что это еще и экологический проект Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток-2», который будет запущен в скором времени между Россией и Европой, гораздо экологичнее, чем существующая газотранспортная система, проходящая через Украину. Об этом во время сессии на Восточном экономическом форуме заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- Многие говорят о политической или коммерческой составляющей проекта «Северный поток-2», но при всем этом забывают, что это еще и экологический проект, - сказал Иванов. – Во-первых, он на 2000 километров короче существующей газотранспортной системы. Там совершенно другой металл, от которого будет меньше выбросов, гораздо меньше компрессоров на всем протяжении маршрута. По моему мнению, «Северный поток-2» - это вклад России и Германии в экологию Европы.

Что касается украинской газотранспортной системы, то ее необходимо либо модернизировать, либо она развалится сама собой, отметил Сергей Иванов.

Спецпредставитель президента также назвал «ахинеей» слова некоторых американских политиков, что российский газ якобы является самым грязным в мире из-за выбросов метана. Эта тема, в частности, обсуждалась на встрече президента Украины Зеленского с министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

- Не надо никого слушать, - добавил Сергей Иванов. Он отметил, что доля низкоуглеродной энергетики (атомная энергетика, гидроэлектростанции, возобновляемые источники энергии) в России составляет 45%, а, если приплюсовать энергетику на природном газе, то 70%.