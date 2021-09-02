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Общество2 сентября 2021 11:45

Абонентов МегаФона избавят от голосового спама

Все навязчивые звонки будут автоматически перенаправлены на автоответчик
Ксения БОГДАНОВА
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МегаФон запускает для своих абонентов бесплатный сервис, защищающий клиентов от голосового спама. Теперь все навязчивые звонки будут автоматически перенаправляться на автоответчик в специальный голосовой ящик. При этом абоненты будут получать смс-уведомления о поступивших спам-вызовах. При желании они смогут прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

Сомнительные вызовы распознаются с помощью специальных аналитических алгоритмов, использующих большие данные. Такая система позволяет надежно распознавать назойливые рекламные звонки среди общего потока поступающих вызовов. Проблема телефонного спама в последние годы стала особенно актуальной для пользователей мобильной связи.

Ежедневно с рекламными предложениями к абонентам обращаются тысячи компаний - от телемаркетинга и сомнительных юридических услуг до платной медицины и невыгодных кредитов. Новый сервис МегаФона помогает с высокой точностью определять подобные спам-звонки. Их заносят в постоянно обновляемый черный список, а сами навязчивые сообщения – перенаправляются в голосовой ящик. Клиенты могут быть уверены, что ни одни важный для них звонок не потеряется. Аналитические алгоритмы способны распознавать потенциально полезные номера телефонов организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в телефонном спаме, и пропускать их.

- Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама, - подчеркнул коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей.

Воспользоваться сервисом защиты от телефонного спама может каждый абонент МегаФона. Его не нужно специально подключать: он автоматически появится у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили». Сервис защиты от навязчивых звонков уже доступен в Брянской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Калужской, Курской, Орловской и Рязанской областях. А до конца октября эта услуга МегаФона появится во всех российских регионах.

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