Мастера Коктебеля готовы помочь первому белорусскому коньяку выйти в премиальный сегмент

Фото: Андрей АБРАМОВ

Промышленность Беларуси известна своей демократичной ориентацией: доступные товары для народа. Редкий пример, когда силой бренда обладает государство, а не конкретный производитель. Рядовой покупатель на постсоветском пространстве особенно ценит фермерскую и аграрную продукцию. Но способна ли республика освоить новые, ранее не свойственные для себя направления?

В Беларуси презентовали первый в истории страны коньяк. На этикетке красуется надпись A. Skirmuntt — в честь национального промышленника Александра Скирмунтта. Подготовка к выпуску напитка началась два года назад, а на прошлой неделе его представили президенту Александру Лукашенко.

Виноград собрали в 2017 году на юге республики — сорт Альфа. Не самый ценный и довольно кислый. То есть получился молодой коньяк, который пока что не может претендовать на место в премиальном сегменте. За бутылку в рознице просят 14-15 белорусских рублей, что по актуальному курсу равно около 410 российских рублей.

Однако планы у белорусов амбициозные. Председатель концерна «Белгоспищепром» уже заявил, что цену нужно поднимать и двигать напиток к мировым образцам.

На новость о появлении на рынке СНГ нового игрока отреагировали многие компании. Представители коньячного дома «Коктебель» сообщили, что готовы делиться опытом с младшими коллегами, если те изъявят такое желание.

Промышленное виноделие в Крыму началось в 1879 году, а в 1959 году в Коктебеле получили первые коньячные спирты — это было задание партийного руководства, которое обернулось большой удачей. Напитки неоднократно завоевывали медали международных выставок за рубежом — как в советской, так и новой истории.

Фото: TASS

— Наши мастера купажа в своей работе соблюдают многолетние традиции и опыт поколений. Часть коньячных спиртов лежат в Коктебеле в бочках из кавказского дуба с 60-х годов прошлого века. За счет этого ресурса собирают купаж старых коньяков с выдержкой вплоть до 30 лет, где 30 — это минимальный возраст дистиллята в купаже, — сообщили в КД «Коктебель».

Пока в портфеле белорусских первопроходцев только один лот. Да и тот уместнее преподносить в качестве сувенира — ординарный напиток не способен произвести впечатление на ценителей. Коктебельские мастера в случае интереса со стороны белорусов готовы рассказать о своих марочных и коллекционных продуктах, которые с гордостью включают в меню фешенебельные рестораны столиц.

При этом эксперты отрасли высказывают предположения, что Беларуси будет непросто освоить новый для себя рынок. Прежде всего, ввиду большой конкуренции и отсутствия опыта работы. Одно дело производить товары для массового рынка, а другое занимать высший эшелон. Конечно, белорусский производитель может остаться в своей нише — товаров массового производства. Но найти дорогу в премиальный сегмент задача, которую в любом случае предстоит решать.