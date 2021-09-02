«Роснефть» развивает инфраструктуру зарядных станций для электромобилей по всей стране

На VI Восточном экономическом форуме нефтяная компания «Роснефть» и энергетический холдинг «РусГидро» заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Что это значит? Организации планируют совместно развивать «заправки» для электромобилей, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, на автозаправочных комплексах «Роснефть». На текущий момент в рамках сотрудничества установлено 6 быстрых зарядных станций «РусГидро» на АЗС «Роснефть» в Хабаровском крае, Приморском крае и на Сахалине. Ежегодно планируется устанавливать до 20 быстрых зарядных станций.

В настоящее время в розничной сети «Роснефти» работают зарядные станции на АЗС в Московской, Тверской и Ленинградской областях, во Владивостоке, Хабаровске и в Краснодарском крае.

Развитие зарядной инфраструктуры на автозаправочных комплексах Компании позволит водителям электромобилей свободно передвигаться по привычным маршрутам, используя развитую сеть АЗС «Роснефть». «Круглосуточный режим работы и сопутствующий сервис АЗC позволят нашим гостям с комфортом провести время на заправочных станциях компании, пока заряжается их электромобиль они смогут пополнить и свою энергию - выпить свежесваренный кофе и перекусить в кафе, приобрести товары в магазине и воспользоваться другими удобствами на АЗК» - говорит Вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка, Аврил Конрой.

Обеспечивая высокие стандарты качества нефтепродуктов и нетопливных услуг, сеть АЗС «Роснефть» расширяет дополнительные сервисы для удобства своих клиентов. Компания продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на своих АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.