Банк ПСБ внедряет принципы непрерывного образования

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Концепция lifelong learning, или непрерывного образования, становится все более популярной в мире. Этому способствуют сразу несколько тенденций. Во-первых, развитие технологий и искусственного интеллекта. И как следствие - появление новых, не существовавших ранее профессий. Во-вторых, увеличение средней продолжительности жизни и возможность за жизнь сменить несколько профессий.

При этом, чтобы преуспевать почти в любой профессии, нужно не только постоянно учиться, но и уметь это делать правильно. Несмотря на стремительное развитие онлайн-технологий в образовании, крайне важно сохранять такие формы обучения, которые требуют активного личного участия, закрепления знаний на практике и очных коммуникаций. Такой точкой зрения поделилась старший вице-президент – директор дирекции по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии «Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин-лидеров?», прошедшей 2 сентября в рамках Восточного экономического форума.

- Особая роль в этом процессе отводится корпоративному обучению, открывающему широкие возможности для непрерывного образования, доступного для всех. ПСБ реализует ряд образовательных проектов как для сотрудников, так и руководителей банка, причем банк организует обучение как в онлайн-формате, так и проводит мероприятия, предполагающие живое общение, - рассказала Вера Подгузова.

Среди таких проектов ПСБ: «Программа развития руководителей», клуб «Вектор развития» для топ-менеджеров, еженедельное утреннее информационно-образовательное онлайн-шоу «Подзарядка» с привлечением внешних экспертов, командные онлайн-поединки «Лига переговорщиков», «Спикерский клуб» и т.д. По словам Подгузовой, эти программы крайне востребованы. Например, в «Программе развития руководителей» приняло участие более 90% всех управленцев банка, что в сумме составило почти 2900 человек. Более 75% участников, посетивших клуб «Вектор развития» хотя бы раз, стали его постоянными членами.

- Чтобы масштабировать опыт обучения на внешнюю аудиторию, мы создали специальное подразделение - Академию ПСБ, слушателями которой могут стать не только наши сотрудники, но и любой желающий, - сказала Вера Подгузова.

Основными направлениями работы Академии стали подготовка профессиональных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, предоставление военнослужащим и работникам ОПК дополнительных возможностей обучения, разработка и реализация коммерческих образовательных программ (МВА, сетевые магистерские программы в сотрудничестве с ведущими университетами) и другие направления.

- Сегодня в Академии, созданной менее года назад, учится почти 300 человек, до конца года обучение пройдут около 1000 человек, большая часть которых – внешние слушатели. В перспективе планируется заключение договоров о практической подготовке обучающихся с ведущими вузами страны, что позволит отобрать и привлечь на ранней стадии лучшие молодые кадры для банка и предприятий ОПК, сформировать кадровый резерв для собственных нужд и предприятий-партнеров, - отметила Вера Подгузова.

По ее словам, пилотным проектом стало подписание соглашения об открытии базовой кафедры с Финансовым университетом при правительстве РФ. Это позволит разработать и реализовывать такие программы дополнительного образования и подготовки кадров предприятий ОПК, как МВА для директоров, магистратура «Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК», «Диверсификация в ОПК», курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, мастер-классы, семинары и др. Кроме того, сотрудничество с Финансовым университетом позволит проводить совместные форумы, конференции, семинары и другие мероприятия, а сотрудники банка смогут осуществлять преподавательскую деятельность.