МВД России: временную регистрацию можно получить в Госуслугах

Теперь, чтобы получить временную регистрацию, в подразделениях МВД России и МФЦ не придется встречаться всем собственникам жилья, чтобы дать свое разрешение на регистрацию иногороднему. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миграционная служба МВД России делегировала часть своих компетенций сайту Госуслуги. Там теперь стало возможным оформить временную регистрацию он-лайн, без посещения ведомства. Услуга уже доступна по всей стране, если вы ранее дали сайту Госуслуги согласие на обработку персональных данных.

- На портале Госуслуг стал доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, - отмечается в сообщении Минцифры.

Теперь, чтобы получить временную регистрацию, в подразделениях МВД России и МФЦ не придется встречаться всем собственникам жилья, чтобы дать свое разрешение на регистрацию иногороднему. Такое согласие они могут дать в Госуслугах в цифровом формате.

- В сервисе реализованы наиболее распространенные жизненные ситуации, например, заполнение заявлений на временную регистрацию от семьи из нескольких человек, благодаря чему услуга стала простой, понятной и требует минимум времени для заполнения и направления заявления в ведомство, — заявил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

В МВД России отмечают, что регистрация по месту пребывания необходима, если срок пребывания в регионе составляет более 90 дней.

"Если вы переехали в другой регион, хотите зарегистрировать себя у родственников или в арендованной квартире – воспользуйтесь данной услугой", - говорится в инструкции к приложению.

Из ответов на вопросы компетентные ведомства узнают: кто сдает жилье иногородним, есть ли договорные обязательства, а арендаторы смогут выяснить кому именно принадлежат права на жилой объект.

В МВД России также отмечают, что "свидетельство о временной регистрации, которое поступит пользователю в личный кабинет на портале, равнозначно бумажному документу, заверенному должностным лицом МВД России".