Также в Клипах ВКонтакте стартовал проект «Продлёнка»

ВКонтакте запустила мини-приложение «Не учат в школе»: пользователи смогут принять участие в дискуссии на тему актуальности школьной программы. А обучиться тому, чего не расскажут преподаватели, можно в «Продлёнке» в Клипах ВКонтакте.

К началу учебного года ВКонтакте запустила кампанию «Не учат в школе». Она объединила мини-приложение, которое поднимает тему актуальности школьной программы, и проект «Продлёнка» в Клипах ВКонтакте. В нём блогеры проводят уроки по современным предметам: например, «любовософии», то есть психологии отношений, или «анимеграфии» — истории японской мультипликации.

Мини-приложение «Не учат в школе»

Мини-приложение предлагает порассуждать, какие предметы стоит начать изучать в школе. Для этого нужно пройти опрос и выбрать направления, которых пока нет в образовательной программе. Можно отметить от одного до трёх вариантов, среди них — кибербезопасность, предпринимательство, финансовая грамотность и эффективная коммуникация.

Также пользователи мини-приложения могут пофантазировать, какие нереальные предметы следует добавить в программу: например, «эмпатинг», чтобы лучше понимать близких, «стендап» для остроумных ответов на любой вопрос или «ЖКХ-знание». Сервис случайно генерирует забавный предмет и подсказывает, кому из друзей его стоит изучить. Результатом можно поделиться в истории.

ВКонтакте выяснит, каких предметов не хватает в школьной программе

«Продлёнка» в Клипах ВКонтакте

Также в Клипах ВКонтакте стартовал проект «Продлёнка». Учителями на время стали блогеры: психолог, акробат, комик, бизнесмен и эксперт в аниме. В формате вертикальных роликов они рассказывают о предметах, которые ещё не преподают в школе, но им пора обучиться: например, «деньгознанию» (финансовой грамотности), «трюкингу» (трюках на скейте, самокате и не только) или «шуткологии» (смешным шуткам). Предметы выбрали подписчики официального сообщества «Клипов».

В конце каждого «урока» учителя предлагают выполнить домашнее задание — снять клип и рассказать, чему научился пользователь.

ВКонтакте подготовила ещё несколько проектов к началу учебного года. Например, ранее Объявления ВКонтакте узнали, можно ли собрать ребёнка в школу на 10000 рублей. Это вдвое меньше, чем россияне в среднем тратят на «набор ученика»: одежду, обувь, ранец и канцтовары.