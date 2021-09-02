Второй танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Спуск судна на​ воду —​ большой праздник для его создателей. Фото: пресс-служба Роснефти.

Со стапелей судоверфи «Звезда» спущен на воду российский «зеленый» танкер типа «Афрамакс». Это второе судно серии из 12 крупнотоннажных танкеров грузоподъемностью 114 тысяч тонн. Головной танкер «Владимир Мономах» был передан заказчику в декабре 2020 года. Длина судна – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А. Новый танкер «Афрамакс» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел» - одного из самых крупных в России.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». При строительстве верфи применяются принципиально новые технологические решения, которые позволят ей стать одним из самых современных судостроительных производств в мире.

На сегодня в портфеле «Звезда» – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу компании «Роснефтефлот» (дочерняя организация «Роснефти»). В настоящий момент в цехах и на стапеле предприятия ведётся изготовление и сборка шести танкеров типа «Афрамакс».

Причем в продуктовой линейке «Звезды» танкеры, газовозы, буровые платформы, суда ледового класса, в том числе, самые мощные в мире атомные ледоколы «Лидер». «Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути - кратчайшего между Европой и Азией.

Мощный танкер нового поколения типа «Афрамакс» предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

В настоящее время танкер отбуксирован к достроечной набережной, где будет организован швартовный этап испытаний: работы по проверке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к ходовым испытаниям и передаче заказчику.