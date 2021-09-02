«Дети задают темп взрослым»: В школах Подмосковья установят более 500 фандоматов для сбора вторсырья

Фото: предоставлено пресс-службой «РТ-Инвест»

В подмосковных школах начали установку фандоматов для сбора вторсырья. Ученики и педагоги смогут сдавать через такие пункты пластиковые бутылки с алюминиевыми банками, получать за это баллы и менять их на ценные подарки. (См. «Конкретно»).

Установку таких фандоматов компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех и Правительство Московской области начали еще весной этого года. Теперь программа автоматического сбора отходов, которые будут отправлятся на переработку, расширилась и на школы. На текущий момент первые 50 таких фандоматов появились в школах восьми городов - Химок, Мытищ, Долгопрудного, Домодедово, Королева, Подольска, Красногорска и Балашихи.

Фото: предоставлено пресс-службой «РТ-Инвест»

Старт программе был дан в химкинской школе №29 - в церемонии приняли участие глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Сергей Чемезов напомнил, что благодаря отлаженной роботизированной системе сбора полезных отходов в оборот можно возвращать до 90% вторсырья. Это не только пластик и алюминий, но и стекло, бумага, а также другие полезные фракции.

- Мы инвестируем порядка 200 млрд рублей в комплексную систему переработки отходов, которая включает раздельный сбор тары через фандоматы, сортировку, переработку полезных фракций в новые материалы и на последней стадии - термическую утилизацию остатков, так называемых «хвостов», с производством электроэнергии, - рассказал глава Ростеха. - Одна из главнейших задач на текущем этапе - изменить психологию людей, привить ответственное отношение к экологическим проблемам.

В общей сложности в Подмосковье установят 564 фандомата. Не только в школах, но и парках, ТЦ, МФЦ.

- Убежден, что в итоге нам удастся выстроить систему, которая даст очевидные позитивные результаты и будет однозначно поддержана в обществе, - отметил Чемезов.

Компания «РТ-Инвест» за последние два года уже запустила в Подмосковье четыре комплекса по переработке отходов. Кроме того, компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Татарстане.

Фото: предоставлено пресс-службой «РТ-Инвест»

- Когда-то мы не верили, что возможно закрыть мусорные полигоны. Сегодня, благодаря поддержке Президента, в Подмосковье их нет - есть современные комплексы по переработке отходов, - заявил Андрей Воробьёв. - Следующий этап - максимально использовать вторичное сырье. Мы благодарны компании, которая начинает масштабную программу по установке экопунктов, чтобы формировалась культура и разделение мусора было в каждой семье, на каждой кухне, в каждой школе. Дети задают темп взрослым.

- Чисто станет тогда, когда мы сумеем предотвращать образование отходов. Любая банка, попавшая в экопункт, минуя мусорное ведро, является полезным сырьем, из которого произведут новую продукцию, - отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Сегодня мы рады начать этот проект со всеми школьниками Подмосковья и их семьями. Сделаем вместе наш дом чище, а будущее экологичнее.

КОНКРЕТНО

Как работают фандоматы для сбора вторсырья

1. Брендированные белые фандоматы принимают пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков емкостью от 0,25 до 2л.

2. Взамен каждой сданной единицы вы получаете чек на 5 баллов - с уникальным кодом.

3. Регистрируйте код в Личном кабинете на сайте eco-punkt.ru.

4. Итоги акции будут подведены в конце года.