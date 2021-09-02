Делаем двигатель, роботы — в уме

Фото: «АРМЗ Горные машины»

Игорь Семенов рассказал о том, чего компания ждет от «оборонки», и как кооперация повлияет на развитие сразу нескольких перспективных направлений машиностроения

- Предприятие, которое вы представляете, развивает очень интересное направление...

- "АРМЗ Горные машины" – молодая компания. Мы ее создали всего несколько лет назад, в 2019 году (входит в контур управления госкорпорации «Росатом»). Производим современное горно-шахтное оборудование. Принципиальное отличие нашей техники в том, что она работает на литий-ионных батареях, что делает ее невероятно привлекательной для добывающих компаний по множеству причин. На сегодняшний день наша компания - один из мировых лидеров по объему производства батарейной горно-шахтной техники.

- То есть, ваша техника не шумит и не выделяет газов от сжигания топлива. Следовательно, горняки работают в более комфортных и безопасных условиях…

- Добавил бы отсутствие вибраций от работающего двигателя внутреннего сгорания, а это тоже серьезный плюс. Безусловно, шахты оснащены системами вентиляции, однако в тупиковых концах, где их мощности может не хватать, наши машины в состоянии обеспечить идеальное технологическое решение. Ну а если идти далее, то при строительстве нового рудника использование нашей техники может обеспечить значительное сокращение сметы: если нет выхлопных газов, значит мощная система вентиляции попросту не нужна. Поэтому предлагаемые нами горные машины могут, с одной стороны, радикально улучшить условия труда шахтеров, а с другой, сократить затраты недропользователя.

- Вклад в здоровье горняков, надо полагать, тоже экономит средства работодателю.

- Безусловно. И вот простой пример. В шахте используется погрузочно-доставочная машина, она нужна для того, чтобы перевести горную массу из точки А в точку В. В среднем за год один такой погрузчик, работающий на дизельном топливе, выбрасывает более 150 килограммов СО2. И в первую очередь это наносит удар по здоровью сотрудников. У наших машин выброс СО2 нулевой. Это наш скромный вклад в устойчивое развитие.

- Готовы ли российские горнодобывающие компании закупать такое оборудование?

- Этот рынок только формируется, и мы выступаем в определенной степени миссионерами. Приходим к недропользователю и убедительно доказываем ему, что наша машина — лучше дизельных аналогов. Да, они немного дороже дизельных машин. Однако стоимость ее использования в горизонте 5-7 лет — то есть, на протяжении стандартного жизненного цикла такого оборудования — существенно ниже. И это для акционеров любой горнодобывающей компании играет решающее значение. Кроме того, в отрасли наметился тренд на ответственное инвестирование. Капитализация компаний, которые ему следуют, при прочих равных в среднем на 10% выше. У них есть и другие преимущества: им гораздо легче получить доступ к банковским кредитам, причем на более выгодных условиях.

Фото: «АРМЗ Горные машины»

- Что ж, преимущества очевидны. Но речь идет об эксплуатации недр. А мы с вами беседуем в рамках форума «Армия». Чем обусловлено ваше присутствие на площадке, которая посвящена ОПК?

- Я сам выходец из ОПК, работал в концерне «Алмаз-Антей». Поэтому привык держать, что называется, руку на пульсе. Ну а главная цель — поиск точек соприкосновения с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Они, как известно, располагают высокотехнологичной производственной базой, которая вполне способна помочь нам решить определенные задачи.

- Какие именно?

- Чтобы ответить на вопрос, начну с истории. Изначально наше производство — это совместный проект с известной французской машиностроительной компанией, которая производит такую технику. Однако мы сразу начали искать возможность производить определенные компоненты машин на предприятиях госкорпорации «Росатом». Достигли значительной глубины локализации: делаем все корпусные детали, шасси, рабочие органы. Резку и сварку металла. Кроме того, подписали контракт с российской компанией, которая производит литий-ионные батареи. Все эти решения делают нашу продукцию более доступной для предприятий из России и стран таможенного союза. Ну а чтобы мы могли соответствовать всем критериям отечественного производителя, нам нужно получить российский электродвигатель, который станет сердцем наших машин. В решении этой задачи и могут быть задействованы мощности предприятий ОПК России. И, конечно, мы понимаем, кто из них в состоянии это сделать.

- Техническое задание уже готово?

- Конечно, мы знаем, какой двигатель нужен нашим машинам. Поэтому мы ищем ту компанию, которая сможет предложить нам отечественный двигатель с теми показателями мощности и эффективности, которые позволят нам создать конкурентоспособную машину. Естественно, по минимально возможной цене. Иными словами, наша задача — улучшить технико-экономические показатели нашей продукции за счет сотрудничества с предприятиями ОПК России. И мы понимаем, что это решаемая задача.

Смотреть видеосюжет Игорь Семенов рассказал о том, чего компания ждет от «оборонки», и как кооперация повлияет на развитие сразу нескольких перспективных направлений машиностроения

- А самой «оборонке» что может дать сотрудничество с вашей компанией и создание эффективного электродвигателя?

- Как вы знаете, двигатели внутреннего сгорания – это двадцатый век, а век двадцать первый – это электродвигатели. И этот рынок сейчас только развивается. А раз так, то и мы, и ОПК можем и должны воспользоваться окном возможностей. Военные заводы могут предложить рынку электродвигатели не только для наших машин, но и для автомобилей, и для другой техники. Сегодня уже начинают производить и карьерные самосвалы на электротяге. Второе перспективное направление — робототехника. Труд горняка практически не меняется последние сорок лет примерно. Создание машин на литий-ионных батареях – это первый шаг к роботизации, к тому, чтобы машины ходили под землей без участия человека. Я уверен в том, что у оборонно-промышленного комплекса есть все необходимые для этого технологии. Если создать их гражданские модификации, свободные от ограничений, связанных с секретностью, то предприятия ОПК вполне могут принять участие в создании роботизированных участков горных производств. Это направление уже развивается, и сегодня у нас есть все, чтобы лет через пять-десять можно было добывать полезные ископаемые в недрах Арктики, находясь при этом за тысячи километров, в гораздо более комфортных климатических условиях.

- Какой вы видите стратегию успешного сотрудничества с «оборонкой»?

- Мы уверены в том, что с предприятиями ОПК можем сделать российский электродвигатель, который по технико-экономическим показателям будет превосходить импортные аналоги. Этот станет еще одной точкой роста для нашего будущего партнера из ОПК, который сможет, наработав компетенции, предлагать рынку электродвигатели для электротранспорта. Повторюсь, эта отрасль сегодня только формируется, и этим моментом надо пользоваться. Чем больше совместных проектов будет реализовываться, тем выше будет уровень доверия между партнерами. Слона, как говорится, нужно есть по частям: наладим двигателестроение — можно будет привлекать предприятия «оборонки» к производству «софта» для роботизации горных производств. Это следующий шаг в мировом развитии техники для горнодобывающих предприятий, но думать об этом, необходимо уже сегодня.