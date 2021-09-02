Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Объекты на острове Русском мы строили и для президентов, и для студентов

Арас Агаларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Арас Искендерович! Я, как только вижу остров Русский - по ТВ или в информационных сообщениях, так сразу вспоминаю, как мы с вами и с Сергеем Степашиным туда летали несколько раз, как вы там строили объекты для саммита АТЭС - это 2012-й год.

- Да, приходилось часто туда летать.

- Потом я пару раз там бывал, когда на острове Русский уже располагался Дальневосточный госуниверситет... Сейчас там проходит Восточный экономический форум.

- Этот форум регулярно там проходит...

- То есть, вы сооружали весь этот комплекс и для президентов, и для студентов, и для бизнесменов, и для журналистов? Именно на это ваш проект был рассчитан?

- Когда мы ещё только строили на Русском, хорошо себе представляли, что сначала там пройдёт саммит АТЭС. Поэтому, естественно, там было все приспособлено для проживания и вип-персон, и официальных делегаций. Весь комплекс был полностью готов к мероприятиям такого ранга.

- Я несколько раз об этом уже писал, и вы немного рассказывали о том же у нас в студии Радио "Комсомольская правда" - словом, у меня сложилось ощущение, что вы там чуть ли не в убыток себе работали.

- Ну да, было такое, да.

- Во сколько обошелся остров Русский? Я имею в виду, все сооружения? Теперь-то мы можем об этом все-все сказать?

- Можем. В 75 миллиардов рублей, из которых 72 тогда были - госфин (государственное финансирование. - А.Г.), и потом мне еще доплатили миллиард. То есть, 73 и 75. Ориентировочно, около двух-двух с половиной миллиардов мы там - как компания, условно говоря, инвестировали в этот проект.

- Безвозмездно?

- Ну, да.

- А какие у вас ощущения бывают, как у генподрядчика, Араса Агаларова, когда вот вы смотрите, - там студенты в этих аудиториях или теперь вот бизнесмены собрались на форум...

- Ну, там не только бизнесмены, там - все правительство, кстати, Президент России.

- Да, конечно, конечно.

- Ну, естественно, чувство гордости, что объект, который ты построил когда-то по поручению главы государства, сегодня такой востребованный и там происходят такие большие, серьёзные мероприятия.

- Может быть, помните такой эпизод, когда я оказался с президентом в лифте и мы поехали наверх, и он у меня брал «интервью» тогда. Владимир Путин спрашивал - ну, как тебе этот объект? Я говорю - ну, столько денег в это вбухали, миллиарды… Он говорит - так это же на годы, на десятилетия, на полвека… Я говорю - так нас, может быть, через 50 лет уже не будет… А он говорит - ну, будет Россия.

- А я же там был с вами в лифте - вы забыли?

- Да, да. Вот мы вместе как раз ехали, слава Богу, лифт большой. Мне сначала охрана сказала - Гамов, выйди, а президент сказал - Гамов, а вас я попрошу остаться. И вот вы слышали эти слова президента?

- Да, слышал, да.

- Он, что, действительно, на десятилетия рассчитан этот комплекс и Путин вам такую просьбу, что ли, высказал, чтобы это было на 50 лет вперед?

- Ну, понятно, что любая нормальная стройка - это же не «времянки», а - капитальные здания и сооружения. Там все рассчитывается, я думаю, не на 50 лет, а, может, даже и на более отдалённые перспективы.

Допустим, взять здание университета имени Ломоносова, построен в 40-х - 50-х годах.

- Да, вы имеете в виду высотку, а не тот, который около Кремля?

- Да, конечно, конечно, на Ленинских горах.

То есть, можно сказать, что, как пишут «под руководством Берия» и при участии военнопленных университет строился в течение практически пяти лет. А он значительно меньше. А здесь, на острове Русском, зданий и сооружений гораздо больше, а возведены они, по сути дела, за два с половиной года.

- Скажите, а вот - кроме как в репортажах Гамова и других журналистов, Арас Агаларов где-то ещё упоминается в связи со стройкой на Русском? Вы оставили там табличку, свою фамилию где-то обозначили?

- Нет, я на тех объектах никаких табличек не ставил, но меня ж наградили тогда Орденом Почета.

- Да, я помню.

- Да, меня наградили и поэтому мои усилия - они не остались незамеченными. То есть, президент помнит, я думаю, о том, что я его поручение выполнил.

- То есть, у вас такое чувство, как вы уже сказали, удовлетворения, когда вы все это видите, слышите - остров Русский, университет, саммит...

- Да, да.

- Ну, остается только пожелать участникам Восточного экономического форума успехов. И - отличных результатов.

- А результаты любого форума, Александр - это вовсе не цифры. Вот иногда подводят итоги - какие достижения форума? И говорят, что, вот - мы подписали контрактов на такие-то суммы.

А, на самом деле, это неправильная оценка, потому что результат форума - это обмен информацией между всеми участниками - между правительством и бизнесом, между бизнесом и президентом. И вот именно позволяет принять правильные управленческие решения.

- Понял. Спасибо вам огромное.