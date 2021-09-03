Микробиолог рассказал, чем чревато менять носки, когда те запахнут

Носки находятся в тесном контакте с нашей кожей. Мы потеем, теряем отмершие клетки кожи, они становятся идеальной комбинацией для роста новых микробов Фото: Shutterstock

Признайтесь, меняете носки, когда отступать уже некуда? Запашок пошел. Жена запилила. Носки стоять стали.

Признается, понятно, мало кто. Однако поступающих так совсем не мало.

Согласно исследованию компании Blacksocks (в нем приняли участие 3 тыс. человек из шести западноевропейских стран), только 77 процентов опрошенных меняют носки ежедневно. 11 процентов делают это раз в два дня, 4 процента - каждые три дня и еще один процент - раз в неделю.

Кэмерон Джонс, микробиолог, руководитель Консультационной службы по охране окружающей среды в Австралии в шоке от такой дурнопахнущей ситуации. Он предупреждает, что в случае носков, дело не только в «ароматах» и видимой грязи.

- Проблема в том, что носки находятся в тесном контакте с нашей кожей. Мы потеем, теряем отмершие клетки кожи, они становятся идеальной комбинацией для роста новых микробов. Они молниеносно размножаются, и нередко патогены попадают внутрь тканей нашего организма. Образуется порочный круг.

Чем это чревато? Нежелательные микроогранизмы могут вызывать абсцессы, молочницу, заболевание под названием «стопа атлета» и другие серьезные осложнения.

- Помните, запах – это не от грязи, это признак того, что появились грибы и начали размножаться бактерии, - говорит Кэмерон Джонс, и поясняет - Запахи, по сути, представляют собой летучие органические соединения, которые выделяются микробами.

Поэтому доктор Джонс настоятельно рекомендует стирать носки после каждого ношения, даже если они все еще выглядят чистыми. Использовать жидкие, а не порошковые средства (жидкие лучше вымываются и не провоцируют аллергических реакций), а в случае сильного загрязнения применять специальные дезинфицирующие средства. И стирать исподнее при температуре не менее 60 °C.

Учиться гигиене нам нужно, кстати, не только по поводу носков. Исследование, заказанное компанией Dunelm Mill и проведенное с участием 2000 человек, показало, что только двое из каждых пяти (то есть 40 процентов) меняют постельное белье раз в неделю - то есть, в соответствии со стандартами.

Еще 36 процентов делают это раз в две недели. А вот 17 процентов вспоминают о том, что пора бы перебраться на чистые простыни, раз в месяц, и даже реже. В общем, итоги исследований неутешительны. А между тем, это вопрос не чистоты, а здоровья.

Ежедневно мы теряем миллионы кожных клеток, и изрядная часть их остается на постельном и нижнем белье. Плюс, по ночам многие из нас потеют и выделяют кожное сало – считай, подкармливаем постельных микроорганизмов и пылевых клещей.

В общем, пришла пора провести «инвентаризацию» и проверить, вовремя ли вы меняете:

ПОДУШКИ

Если под наволочкой на ваших подушках надеты еще дополнительные наперники, то достаточно будет стирать подушки три раза в год.

В обратном случае подушки необходимо стирать раз в месяц-два.

Наперники также следует стирать раз в месяц.

ПРОСТЫНИ И НАВОЛОЧКИ

Раз в неделю – самое оптимальное решение.

ПОКРЫВАЛА

Зависит от того, как вы их используете. Если только для того, чтобы прикрывать постель, когда на кровати никто не лежит, и вы ими не укрываетесь, будет достаточно отправлять их в прачечную раз в полгода.

Если кутаетесь в них перед телевизором вместо пледа или укрываетесь ими на кровати, стирать лучше каждые 7 -14 дней.

ОДЕЯЛА И ПОДОДЕЯЛЬНИКИ

Пододеяльники следует стирать каждую неделю. Одеяла - пару раз в год.

НАМАТРАСНИКИ

Дополнительная защита для матраса для того и существует, чтобы «брать огонь на себя». Грязь, в смысле. Поэтому наматрасник нужно снимать и стирать как минимум раз в месяц-полтора.